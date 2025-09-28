Una marea rosa inundó A Coruña este domingo: más de 8.000 mujeres corrieron contra el cáncer

A Coruña vivió este domingo una auténtica fiesta deportiva y solidaria con la celebración de la Carrera de la Mujer 2025, que congregó a más de 8.000 corredoras en un recorrido de 6,3 kilómetros desde Riazor hasta la Torre de Hércules. Una marea rosa, símbolo de la lucha contra el cáncer y de la igualdad de género, llenó de color las calles de la ciudad herculina.

La victoria fue para Ángela Viciosa, que se impuso en una prueba donde el podio lo completaron Alicia Álvarez y Lara Solsona. Antes del pistoletazo de salida, la organización rindió homenaje a la skater olímpica coruñesa Julia Benedetti, un referente del deporte gallego.

El evento tuvo un marcado carácter solidario. La organización entregó 90.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer, además de donaciones a entidades como Wanawake Mujer, la Fundación GEICAM y la Asociación Clara Campoamor.

También se destacó la colaboración con ACADAR, que trabaja por los derechos de las mujeres con discapacidad, y la participación de la asociación Bolboretas Coruña Dragon Boat, integrada por mujeres que han pasado por un cáncer de mama y que encuentran en el deporte un motor de superación.

Más allá de la competición, la Carrera de la Mujer volvió a recordar su esencia: fomentar la práctica deportiva entre mujeres de todas las edades, concienciar sobre la importancia de la prevención contra el cáncer, denunciar la violencia machista —todas las participantes llevaron el dorsal 016, número de atención a las víctimas— y luchar contra las desigualdades que todavía persisten en la sociedad.

Un año más, la marea rosa demostró que el deporte es también una poderosa herramienta de unión, visibilización y esperanza.