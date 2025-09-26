La Carrera ENKI de A Coruña camina hacia los 15.000 inscritos: ya hay más de 10.700 confirmados

Deporte e inclusión se dan la mano dentro de tres semanas en A Coruña. La Carrera ENKI regresa un año más a la ciudad herculina y lo hace con el objetivo de alcanzar los 15.000 participantes. Una meta que está cerca de alcanzarse: ya hay más de 10.700 personas apuntadas para superar los obstáculos de esta divertida prueba.

Una cifra que ha ido aumentando día a día desde que el pasado viernes 12 se abrieron las inscripciones para la edición de 2025 a través de la web: en solo dos horas, se inscribieron 3.000 personas. Una cifra que subió hasta los 7.600 inscritos que había el día de la presentación del evento, el 17 de septiembre, y que ha ido en aumento hasta superar las 10.000.

Las personas interesadas pueden anotarse en la carrera del próximo sábado 18 de octubre tanto a través de la web como en El Corte Inglés de Ramón y Cajal. El precio es 6 euros para menores de 10 años o personas con discapacidad y de 8 euros el general. La recaudación íntegra de la venta de dorsales se destinará a proyectos sociales de los usuarios de las entidades sociales que participan.

La carrera saldrá este 2025 desde la parte de atrás del teatro Rosalía de Castro y terminará, un año más, en la explanada de O Parrote tras un recorrido de dos kilómetros y medio. Los participantes deberán superar más de 20 obstáculos, desde la montaña de neumáticos hasta el laberinto de cuerdas o la popular bomba de harina: "Todo el mundo acabará manchándose".

La Fundación ENKI celebra de esta forma un año más este popular evento, que el 18 de octubre reunirá a miles de personas visibilizando y reivindicando la inclusión.