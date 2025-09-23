La Carrera de la Mujer reunirá en A Coruña a más de 8.000 participantes

Presentación de la Carrera de la Mujer de A Coruña. Concello de A Coruña

Este domingo, 28 de septiembre, A Coruña celebra una nueva edición de la Carrera de la Mujer en la que se prevé que participen unas 8.000 personas. En esta edición se homenajeará a la asociación 'A ciencia é feminino' y a la skater Julia Benedetti.

La prueba contará con un recorrido de unos 6,3 kilómetros por el paseo marítimo, desde Riazor hasta la Torre de Hércules.

Este evento busca promocionar el ejercicio físico entre las mujeres, además de luchar contra el cáncer y recaudar fondos para su investigación y concienciación, así como combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas.

Al finalizar el circuito se entregará a la Asociación Española contra el Cáncer 90.000 euros y se harán donaciones de mil euros a Wanawake Muller, que lucha contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencia, la Fundación GEICAM y la Asociación Clara Campoamor.

En la presentación, la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, explicó que "un ano máis, as rúas da cidade volverán tinguirse de rosa e farano novamente en clave solidaria. Os fondos recadados servirán para seguir loitando contra o cancro, promover a investigación en materia preventiva e, en paralelo, reivindicar os dereitos das mulleres contra a discapacidade".

También participaron en el acto la concelleira de Benestar Social, Igualdade e Participación, Nereida Canosa, el concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez, la presidenta de Bolboretas Coruña, Montse Vázquez, una representante de ACADAR, Marta Núñez, y la protavoz de la prueba, Henar Calleja.

Homenajes

Esta Carrera de la Mujer de A Coruña homenajea a la asociación 'A ciencia é feminino' dentro del proyecto #MásQueUnaMuñeca, que el año pasado presentó un modelo de muñeca científica y este año el de una astronauta.

Este programa, que forma parte de CUAC FM, se emite cada 15 días, los domingo de 12:00 a 13:00 horas y centra su espacio en las científicas gallegas.

Además, también se homenajeará a la coruñesa Julia Benedetti, olímpica gallega en skateboarding en los Juegos de Tokio y los de París.

Paralelamente, dentro de las iniciativas solidarias, se podrá conseguir uno de los 50 dorsales solidarios a favor de ACADAR (Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia).

Por otra parte, en la sección +Solidarias este año se destaca a Bolboretas Coruña Dragon Boat, una asociación deportiva y cultural sin ánimo de lucro formada por mujeres que padecen o padecieron cáncer de mama y que practican esta modalidad deportiva para tratar las consecuencias físicas y mentales de la enfermedad.