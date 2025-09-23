Carmen Touza, fundadora de ENKI en A Coruña: "Tenemos la suerte de vivir en una ciudad muy solidaria"

La Carrera ENKI es, año tras año, la prueba deportiva inclusiva y solidaria más divertida de A Coruña. Miles de personas superan los obstáculos disfrazadas y con ganas de superarse, haga sol o llueva. Prueba de ello son los cientos de ciudadanos que repiten y que el viernes 12, cuando abrieron las inscripciones para la edición de 2025 a través de la web, se anotaron en las primeras horas.

Desde el lunes, además, también es posible anotarse en la carrera del próximo sábado 18 de octubre en El Corte Inglés de Ramón y Cajal. El precio es 6 euros para menores de 10 años o personas con discapacidad y de 8 euros el general. La recaudación íntegra de la venta de dorsales se destinará a proyectos sociales de los usuarios de las entidades sociales que participan.

Una muestra más de la generosidad tanto de los participantes como de la promotora de esta iniciativa, la Fundación ENKI. Su fundadora, Carmen Touza, avanza que este año habrá sorpresas que se irán desvelando poco a poco y anima a aquellos que han participado alguna vez y a los que no a anotarse en esta prueba inclusiva que visibiliza lo diversa que es la sociedad.

Hablamos con Carmen Touza de eso y mucho más días después de que se abriesen las inscripciones y a menos de un mes de que se celebre la Carrera ENKI. Un evento que, señala la fundadora de la entidad, es posible gracias a la ciudadanía, los voluntarios y la colaboración del Concello da Coruña, la Xunta o Vegalsa-Eroski, entre otros.

Uno de los obstáculos de la Carrera ENKI 2024 en A Coruña. Daniel Martí A Coruña

¿Cómo van los preparativos?

Estamos a tope, muy ilusionados con una nueva edición, como siempre. Las inscripciones abrieron el día 12 y la respuesta ha sido muy buena. La gente está animada y los voluntarios, trabajando a tope para que este año la Carrera ENKI sea otra gran experiencia.

¿Cómo va a ser el circuito este año? ¿Va a hacerse otra vez entre el Obelisco y O Parrote?

No, no podemos salir del Obelisco por las obras. Vamos a salir de la parte trasera del Teatro Rosalía, pero va a ser por la misma zona que en los últimos años. Nos ajustaremos a las obras haciendo pequeñas modificaciones.

Las bombas de harina, las montañas de ruedas... ¿Qué nos puedes contar de los obstáculos de esta edición?

Los clásicos no pueden faltar, pero también va a haber alguna sorpresa que iremos desvelando poquito a poco.

Entonces incluso aquellos que van año tras año van a encontrarse en un circuito un poco diferente.

Intentamos que todos los años el circuito tenga algún cambio, teniendo en cuenta que los clásicos no podemos moverlos. Queremos sorprender e incorporar algún obstáculo, cambiar el orden... No va a defraudar.

"Tenemos a los mejores prescriptores del mundo, que son los peques de la casa, que no se quieren perder la carrera. Se pasan los meses previos diciéndole a sus familias: 'queremos ir, queremos ir', y año tras año, vuelven" Carmen Touza, fundadora de ENKI

El año pasado había pictogramas que hicisteis con la Federación de Autismo de Galicia. ¿Van a mantenerse?

Trabajamos muy duro, aparte de por los obstáculos, para seguir mejorando en accesibilidad y sostenibilidad, que son dos patas muy importantes para nosotros.

Seguimos mejorando los pictogramas con la Federación Gallega de Autismo e incorporamos en todo el evento QR Navilens que ayudan a que las personas ciegas puedan conocer y saber cómo son todos los obstáculos y qué está pasando en cada momento.

El año pasado incorporamos también un espacio de la calma que va a continuar. Aspanaes e Ikea nos echan una mano para seguir mejorándolo. Como hay muchos estímulos, las personas de espectro autista van a tener un espacio donde relajarse y estar tranquilas dentro del evento.

Respecto a las alergias, la harina era sin gluten y se ha incorporado la de arroz para que no haya ninguna intolerancia. Además, este año incorporamos el sello B Greenly: ya tenemos la certificación como evento sostenible, pero queremos seguir mejorando ese porcentaje de cumplimiento.

Las inscripciones van a buen ritmo. Año tras año, son muchas las personas, asociaciones o familias que repiten. ¿A qué crees que se debe?

Porque tenemos a los mejores prescriptores del mundo, que son los peques de la casa, que no se quieren perder la carrera. Se pasan los meses previos diciéndole a sus familias: 'queremos ir, queremos ir', y año tras año, vuelven.

Además de eso, hay un apartado muy importante de entidades sociales y de usuarios con discapacidad que vienen de toda Galicia, están ahí año tras año. Está creciendo también mucho la participación de colegios y de empresas, se hacen muchos equipos de Team Building y hay empleados que vienen con sus familias. Suman y aportan a un tema solidario.

Están creciendo todos los apartados. Tenemos la suerte de vivir en una ciudad muy solidaria y animada, y los disfraces son otra baza muy importante.

"Todos tenemos que cambiar la mirada, entender que este es un tema que nos atañe a toda la sociedad. Una cuestión de movilidad reducida que asociamos a una persona con discapacidad nos va a tocar cuando tengamos que llevar un carrito de bebé o cuando nos hagamos mayores" Carmen Touza, fundadora de ENKI

¿Cómo animarías a aquellos que nunca han participado a que se apunten a la Carrera ENKI?

Sumándose a este evento están aportando su granito de arena hacia la inclusión, pero además de sumarse a la inclusión se lo van a pasar muy bien.

Animamos a todo el mundo a que venga a participar, a que se acerque. Aquí no hay límite de edad, pueden participar los más peques de la casa, los mayores... Todo el mundo. Queremos que vengan a descubrir que la inclusión hace más feliz a las personas.

El objetivo de la carrera es precisamente visibilizar y concienciar. ¿Se ha avanzado? ¿Está más concienciadas tanto la sociedad como la política a la hora de eliminar barreras?

Se ha avanzado un montón, pero queda camino por hacer y por eso seguiremos trabajando duro. En estos últimos años ha habido un cambio muy importante y creemos que iniciativas como esta y otras muchas que hay están sumando.

Queda camino por recorrer porque esto es un compromiso de toda la sociedad, de políticos y de todos los estamentos y podemos seguir sumando cosas, pero tenemos que celebrar que se siguen dando pasos y se sigue trabajando.

¿Qué aspectos más inmediatos son los que habría que mejorar?

Todos tenemos que cambiar la mirada, entender que este es un tema que nos atañe a toda la sociedad. Una cuestión de movilidad reducida que asociamos a una persona con discapacidad nos va a tocar cuando tengamos que llevar un carrito de bebé o cuando nos hagamos mayores.

Es un compromiso de todos y todos podemos hacer cosas para mejorar esa inclusión: hablar con nuestros pequeños en casa, mirar con una mirada diferente, interesarnos... Toda la sociedad tenemos muchas cosas que hacer.

En temas más genéricos, hace falta incorporar medidas hacia la inclusión en todo lo que hacemos. Es decir, todos los eventos, actividades y empresas pueden incorporar medidas tan sencillas como un pictograma o lectura fácil. Hay otras, vinculadas a barreras arquitectónicas, que son más complicadas a menos que sea obra nueva.

Siempre pueden consultarlo con nosotras, asociaciones o federaciones, preguntar qué medidas pueden incorporar en su centro de trabajo, por ejemplo, para hacerlo más accesible e inclusiva. Y eso no es una cuestión de recursos en muchos casos, es una cuestión de interesarse.