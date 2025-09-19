A Coruña recupera los 10.000 metros de natación en aguas abiertas: "Es una batalla"

Travesía Costa 2025 encara su última prueba del año: A Coruña, para la que todavía es posible inscribirse a través de la web. El circuito de natación en aguas abiertas prepara para el 28 de septiembre la gran fiesta del deporte con tres distancias: 1.000, 5.000 y 10.000 metros, que regresa a la costa coruñesa como un desafío para nadadores experimentados: "Es una batalla".

Los 10.000 metros se disputaron en aguas de A Coruña durante muchos anos de la mano de David Mateo, trabajador del Concello da Coruña y amante del deporte. Diversas circunstancias llevaron a que dejase de organizarse hasta que en 2021, en plena pandemia de Covid, la recuperó Travesía Costa. Ahora, tras cuatro años en los que no pudo organizarse, la prueba regresa a la costa coruñesa.

Una costa que es testigo del esfuerzo y pasión de los nadadores que, metro a metro, recorren la distancia entre la playa de Matadero y O Parrote. A mitad de camino, en San Amaro, está el avituallamiento y desde ahí también parten los nadadores de la prueba de los 5.000 metros. Aquellos que optan por la de los 1.000 tienen la salida y la meta en O Parrote. Estas son las pruebas:

10.000 metros: salida de la playa de Matadero y llegada a O Parrote

5.000 metros: salida de San Amaro y llegada a O Parrote

1.000 metros: salida de O Parrote y llegada a O Parrote

La prueba de los 10.000 metros requiere una seguridad "brutal" y no siempre se puede hacer por las condiciones del mar. "A mí me pasó una vez. No podíamos nadar junto a la Torre de Hércules, así que salimos de O Parrote hasta San Amaro y regresamos, cambiamos el recorrido", explica el nadador y organizador de Travesía Costa, Sergio Castellanos, junto a Dani Gambón.

Esta distancia, además, obliga a restringir a 100 el número de participantes, que salen en grupos según sus características. "Es una prueba muy compleja de organizar en cuanto a los dispositivos de seguridad", añade Castellanos, que reconoce que pasar junto a la Torre de Hércules "es espectacular" al mismo tiempo que agradece el apoyo del Concello da Coruña.

Tres pruebas muy diferentes

Una experiencia única en la que los nadadores están un mínimo de tres horas en el agua y en la que se permite ir sin neopreno. "Están acostumbrados a nadar en aguas gélidas. El 10.000 es una batalla, es la distancia más larga que he nadado", indica Castellanos, que explica que los nadadores de largas distancias suelen tener más grasa para protegerse precisamente del frío.

Nadadores durante la prueba de 10.000 metros de Travesía Costa en 2021. Travesía Costa

"Hay gente que se unta vaselina o lanolina en las manos y en los pies, que se pone doble gorro... Lo hacen para poder aguantar tres horas nadando en esa agua fría", añade el organizador, que señala que la distancia de los 5.000 también es muy atractiva: pasa por el Dique de abrigo y termina en O Parrote. Asequible para nadadores que han entrenado pero "no lo suficiente", las mareas suelen ayudar a hacer este tramo.

Dos distancias que este 2025 se complementan con la de 1.000 metros, exclusiva de O Parrote. "Se está inscribiendo mucha gente. El sitio en el que se hace no hay corrientes ni oleaje, es como una piscina. Es la mejor prueba para aquellos que se inicien en este tipo de pruebas", explica Sergio Castellanos.

La gran fiesta en O Parrote

El circuito celebra este año haber llegado a las 50 travesías, un número que conmemorará con una gran fiesta en O Parrote. "Tendremos regalos especiales para los participantes y queremos darles un detalle a las 10 personas que más han participado en el circuito. Hay gente que de 50 travesías, ha venido a 40. Es una pasada", indica Castellanos.

Estos 10 nadadores serán nombrados Embajadores de Travesía Costa, un honor para aquellos que disfrutan de la natación en aguas abiertas y de estas pruebas que cada año suman más deportistas. Una forma muy especial de terminar un "año duro": la gran fiesta de la natación en aguas abiertas, en la que no faltará la gastronomía ni la música.