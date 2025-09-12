ENKI abre inscripciones para su carrera inclusiva en A Coruña: 3.000 anotados en dos horas

ENKI calienta motores para su carrera inclusiva, que se celebrará el 18 de octubre en A Coruña. La carrera de obstáculos más popular abrió este viernes las inscripciones a través de la web y en dos horas ha alcanzado las 3.000. ¿El reto? Llegar a las 15.000 personas superando obstáculos por la inclusión.

La Carrera ENKI nació en 2014 como una prueba lúdica, no competitiva, apta para todas las edades y condiciones. A través del juego,promueve la inclusión y la visualización de colectivos y personas con diversidad funcional, así como el respeto y la educación en la diversidad, según explican desde la organización.

Cada año, miles de ciudadanos participan en este divertido evento que se celebrará el 18 de octubre desde las 16:00 horas. Aquellas personas interesadas en hacer la Carrera ENKI 2025 ya pueden inscribirse online, mientras que desde el 15 de septiembre será posible hacerlo de forma presencial en El Corte Inglés.

ENKI tiene como objetivo llegar un año más a los 15.000 inscritos. Así, será posible anotarse en la prueba hasta el 17 de octubre a las 21:00 horas o bien hasta que se terminen las plazas: el año pasado cerró inscripciones tres días antes del evento.

El coste de inscripción es de 6 euros para menores de 10 años o personas con discapacidad y de 8 euros el general. La recaudación íntegra de la venta de dorsales, que en otras ediciones se terminó una semana después de ponerse a la venta, se destinará a proyectos sociales de los usuarios de las entidades sociales que participan.

Éxito de la edición 2024

La ciudad herculina fue el 19 de octubre de 2024 una auténtica fiesta para las personas que se animaron a superar los obstáculos de la Carrera ENKI, que reunió a más de 33 entidades sociales que representan a 1.168 personas con diversidad funcional. El 17,5% de los participantes, además, eran personas con diversidad funcional.

La carrera no es solo un evento deportivo, sino también una fiesta para toda la familia en la que los más pequeños jugaron un papel protagonista. El 46% de los corredores tenían menos de 10 años y ENKI contó con la participación de 22 colegios de la provincia con 2.388 jóvenes corredores.

La prueba recaudó 96.752 euros para la compra de material deportivo adaptado para un banco de préstamo gratuito, que beneficiará a más de 300 personas con diversidad funcional. El dinero también servirá para organizar 20 actividades de ocio inclusivo, duplicando el número de propuestas del año anterior.