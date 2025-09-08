Espectacular Travesía Costa en O Ézaro, en Dumbría (A Coruña), con 250 nadadores Cedida

Travesía Costa Duacode celebró este sábado una de sus pruebas más especiales en la playa y cascada de O Ézaro, en Dumbría. Más de 250 nadadores recorrieron las distancias de 4.500 y 2.000 metros, la primera de ellas puntuable para la X Copa de España de Aguas Abiertas.

Los participantes pudieron disfrutar de la natación en aguas abiertas en estado puro. Este lugar increíble, señala la organización del evento, tiene la particularidad que se nada en agua salada en la zona de la playa para terminar en agua dulce, en el entorno de la cascada de O Ézaro.

Los resultados absolutos y tiempos en ambas distancias fueron:

Distancia 4.500 metros masculina Unai Álvarez González, del C.D.Gredos San Diego 00:55:39 Nil Ibáñe, Pinaclub Natació Atletic Barceloneta 00:55:43 Lucas Costa Fernández, del Club Natación Ponteareas 00:55:49

Distancia 4.500 metros femenina Alba Ortiza de Guinea, del Club Natación Ponteareas 01:00:52 Blanca Alonso Álvarez, del Club Natación Ciudad de Oviedo 01:01:25 Alba Maestro Lorenzo, del Club Natación L'Hospitalet 01:04:37

Distancia 2.000 metros masculina Rubén Baldomar Obelleiro 00:30:27 Iván Fernández del Valle, del Club Natación Pabellón Ourense 00:31:00 Elías Camarero Garcinuño, del C.N Club Castilla Burgos 00:31:29

Distancia 2.000 metros femenina Lucía Villarnovo Pazos, del Club Natación Ferrol 00:31:38 Zaida Guerra Rodríguez, del C.N.P. Ourense 00:32:14 Rita Tubío Sueiro, del Club Natación Boiro 00:34:05



La organización de Travesía Costa Duacode también ha dado a conocer las puntuaciones por club, que han sido las siguientes:

CN Galaico, con 4.089 puntos

CN Ciudad de Santiago, con 3.972 puntos

Club Travesía Sisargas, con 3.598 puntos

Este evento deportivo encara ahora su recta final. La prueba final será el 28 de septiembre en A Coruña, donde los nadadores podrán participar en tres distancias: 10.000 metros, 5.000 metros y 1.000 metros.