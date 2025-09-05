Éxito de convocatoria del VI Torneo CGES de golf en Oleiros (A Coruña): cubiertas todas las plazas

La convocatoria del VI Torneo CGES de Golf ha sido todo un éxito. Organizado por el Consejo Gallego de Ingenieros (CGES), que agrupa a las principales ingenierías superiores de Galicia, este evento solidario se celebrará los días 12 y 13 de septiembre en el Club de Golf de Xaz de Oleiros y ha cubierto todas las plazas.

La organización del torneo amplió las plazas a 240 debido a la lista de espera que tenía y, finalmente, se han cubierto todas. Oleiros promete convertirse en una gran fiesta del deporte con la participación de más de dos centenares de personas en esta competición que se disputará bajo la modalidad 18 hoyos stableford individual.

Socios, ingenieros e invitados colaborarán además con la Fundación Flora mediante esta iniciativa. Y es que el torneo recaudará fondos con los que esta entidad ayudará a mujeres maltratadas con discapacidad a través de Amicos. "Estoy muy ilusionada con este proyecto. Es una causa importantísima y muy poco visibilizada", explica la responsable de la fundación, Marta González.

El torneo repartirá premios entre los participantes: destacan un viaje al Caribe de Grand azulmarino, el reloj TAG Heuer Connected Edition, ofrecido por Calvo Joyeros, entradas para el Mutua Madrid Open 2026, cortesía de Mutuactivos, otras experiencias de ocio y varios carros eléctricos de golf, ofrecidos por Brigantia Real State y Ancla Abogados, entre otros muchos.

Compromiso con el deporte

Con su patrocinio, Mutuactivos reafirma su compromiso con el deporte. Por sexta vez, la gestora de fondos de inversión de Mutua Madrileña patrocina este prestigioso torneo de golf gallego.

Además, Mutua Madrileña ha patrocinado este año, por décimo noveno ejercicio consecutivo, el Mutua Madrid Open, el torneo de tenis más importante que se celebra en España y del que es patrocinador principal.

Entre los patrocinadores principales del torneo se encuentran Mutuactivos, la primera gestora de fondos española independiente de grupos bancarios, Calvo Joyeros, Tag Heuer, Brigantia Real State y Grand azulmarino, agencia de viajes.

Además, colaboran otras firmas como Golf Xaz, Fuze Tea, Balneario de Mondáriz, Ripley Publicidad, Centro Porsche Coruña, el periódico Quincemil, Ancla Abogados, Alda Hoteles, Demadi, Artbys, Al hoyo otra vez, Air Hostess, B.S.P Impresión y Rotulación, Kaddam, Terraselecta, Panadería Santa Cruz y Discarlux.