Travesía Costa reúne en Fisterra (A Coruña) a 170 nadadores

Fisterra acogió ayer domingo la Travesía Costa Duacode, que se disputó en dos distancias: 4.000 y 1.500 metros. Unas pruebas que lograron reunir a más de 170 participantes en un enclave increíble, al pie del faro.

El circuito continuará el 6 de septiembre en O Ézaro con una prueba puntuable para la Copa de España de aguas abiertas y culminará el 28 de septiembre en A Coruña con la distancia reina: 10.000 metros.

Los nadadores de esta popular travesía se preparan así para las dos últimas pruebas de este 2025 tras haberse celebrado las de Oleiros, Portosín, Sisargas-Malpica y Fisterra. Los ganadores de esta última fueron: