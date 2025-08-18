Travesía Costa reúne en Fisterra (A Coruña) a 170 nadadores
Manuel Regueiro Picallo y María González Rodríguez vencieron en la categoría de los 4.000 metros, mientras que Iván Fernández del Valle y Zaida Guerra Rodríguez ganaron la de los 1.500
Más información: Todo sobre Travesía Costa 2025 en Galicia: pruebas, fechas, inscripción...
Fisterra acogió ayer domingo la Travesía Costa Duacode, que se disputó en dos distancias: 4.000 y 1.500 metros. Unas pruebas que lograron reunir a más de 170 participantes en un enclave increíble, al pie del faro.
El circuito continuará el 6 de septiembre en O Ézaro con una prueba puntuable para la Copa de España de aguas abiertas y culminará el 28 de septiembre en A Coruña con la distancia reina: 10.000 metros.
Los nadadores de esta popular travesía se preparan así para las dos últimas pruebas de este 2025 tras haberse celebrado las de Oleiros, Portosín, Sisargas-Malpica y Fisterra. Los ganadores de esta última fueron:
- 4.000 metros masculina
- Manuel Regueiro Picallo, del Club Salvamento Arteixo. 01:06:18
- Diego Gutiérrez López, del Club Natación Las Anclas. 01:07:14
- Hugo López Turiño, del Natación liceo 01:07:52
- 4.000 metros femenina
- María González Rodríguez, del CDN Ciudad de Santiago. 01:17:36
- Tania Alcalde Balado, del CDN Ciudad de Santiago. 01:17:38
- Catherine Passarello 01:25:41
- 1.500 metros masculina
- Iván Fernández Del Valle, del Club Natación Pabellón Ourense. 00:17:03
- Eneko Castro Cerezo, del A.D.Fogar. 00:17:05
- Agustín Orechi, del CDN Ciudad de Santiago. 00:17:29
- 1.500 metros femenina
- Zaida Guerra Rodríguez, del C.N.P. Ourense. 00:18:07
- Lucía Taboada Codesido. 00:20:13
- Iria Martínez Mantiñán, del Club Hércules Termaria. 00:20:3