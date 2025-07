Playa y deporte, una combinación de moda en A Coruña: cuándo y cómo hacer deporte sobre la arena

Los arenales de A Coruña son uno de los enclaves más visitados en verano para múltiples funciones. Más allá de la propia actividad de tomar el sol, pasear, disfrutar de un día en familia o amigos, hacer deporte sobre la arena y a orillas del mar es un plan que suma adeptos con el paso de las hojas del almanaque.

A Coruña es uno de los ejemplos donde se puede convivir de una forma armónica entre el deporte en la playa y los usos lúdicos. La ordenanza aprobada hace semanas refleja una serie de restricciones para facilitar la convivencia y que el uso de las conocidas palas con la pelota, o el emblemático balón hinchable que los más pequeños soplan como si fueran las velas de una tarta, sea compatible con los ciudadanos que tan solo quieren descansar aprovechando el barniz que Lorenzo les deja en el cuerpo.

La ciudad ha acogido ya en las últimas semanas algunas competiciones de altura sobre sus arenales, como los campeonatos gallegos y nacionales de voley playa, una modalidad que además tiene su presencia en el evento de Deporte na Rúa, que, cada mes de junio, acerca las modalidades deportivas menos conocidas al público más joven y que con éxito organiza la concellería de Deportes que dirige Manuel Vázquez. Además, están los campeonatos de travesía a nado, que se celebran tanto en julio como en septiembre.

El entorno deportivo de la playa de Orzán tiene usos lúdicos cuando no hay actividad con el balón. Quincemil.

Además, la actividad no descansa durante el día. El club Coruña Beach, de reciente creación, también se ejercita en la playa de Orzán. Todo ello sumado a la actividad diaria de surf, Paddle surf e incluso al campeonato ya desarrollado de salvamento, que durante dos días convirtió la ciudad herculina en el epicentro de esta actividad.

Agosto no descansará a nivel deportivo, dado que llegará la competición de traineras, e incluso el programa de Coruña no Mar sigue su curso durante julio y agosto con actividad de vela, piragüismo, windsurf, padde surf y kayak. La actividad tampoco para enen San Amaro con pesca fondeada y Kayak de la mano de los clubes Puntal, Marina Coruna, Real Club Naútico, Vela Playa de Oza, As Xubias y Club del Mar.

Varios coruñeses practicando deporte en la playa de Orzán. Quincemil.

En paralelo, también se desarrolla el programa Coruña en Forma, que posibilita a los herculinos disfrutar de yoga, pilates, zumba, gimnasia aerobica o taichi en enclaves como Riazor o Matadero.

Todo ello sin olvidar lo más espontáneo, y es un tradicional grupo de personas que acuden a jugar en fin de semana al fútbol, un deporte que solo necesita ganas y una pelota para hacer disfrutar a sus participantes.

Entrenar en la playa, un lujo al alcance de pocos y una opción muy beneficiosa

Entrenar en la playa es una actividad que permite ejercitar el cuerpo en un entorno muy saludable. El especialista en entrenamiento personal Rubén Río, de RR Salud, aconseja en conversación con Quincemil que sobre el arenal "la gente se centre en hacer actividades lúdicas. Por ejemplo, jugar a la pelota, jugar al voley, unos sprints por la arena corriendo contra un amigo o una amiga, en natación, la típica carrera de ir hasta las boyas y volver".

Es decir, lo recomendable es "actividades cortas, pero muy vigorosas. Eso va a mantener al cuerpo activo, pero como va a ser pocos minutos y va a ser durante tiempos reducidos de trabajo, al cuerpo le va a sentar bien y le va a permitir recuperarse adecuadamente".

"Si estas actividades las realizamos con amigos, con amigas, al final nos van a ayudar ya no solo a sentirnos mejor, sino que vamos a liberar muchas endorfinas" Rubén Rio, entrenador personal de RR Salud

Todo ello combinado con "hacer unas flexiones, hacer unas sentadillas, hacer mucho trabajo de core con la famosa plancha abdominal. El usuario puede incluso hacer el escalador, también conocido como mountain lamber en inglés, que consiste colocar las manos apoyadas bajo tus hombros y hacer como una carrera en el sitio llevando las rodillas hacia adelante, y de esa manera vas a trabajar mucho el core".

Rubén también hace hincapié en un factor importante, la compañía, algo muy de la mano de las playas. "Si estas actividades las realizamos con amigos, con amigas, al final nos van a ayudar ya no solo a sentirnos mejor, sino que vamos a liberar muchas endorfinas, serotonina, dopamina, y todo esto nos va a hacer sentir muy bien".

Hacer deporte siempre es bueno

El preparador personal insiste también en la importancia de hacer deporte, máxime cuando le ganamos horas al reloj. "Me gusta recordar a la gente que hay que moverse, ya no porque sea verano, sino porque un periodo muy prolongado de inactividad física nos va a ralentizar el metabolismo y eso va a traer problemas, ya no solo ganar unos kilos, sino que luego va a haber otros que a lo mejor no se ven tan visualmente, pero sí más interiormente".

"Si mantenemos una actividad, aunque sea ligera, durante el verano, pues va a ir todo mucho mejor" Rubén Rio, entrenador personal de RR Salud

Ante indicios como "mal descanso, más dolores de espalda, o dolores articulares", hay que actuar. Por ello, inciden en que "si mantenemos una actividad, aunque sea ligera, durante el verano, pues va a ir todo mucho mejor. Vamos a conseguir mantener nuestro metabolismo más activo y por lo tanto, pues va a ser más difícil que ganemos esos famosos kilillos de más del verano".

La importancia del descanso activo

No siempre entrenar continuamente es bueno. Rubén Río confirma que "un parón de una semanita o dos no tiene problema e incluso puede ser beneficioso, porque damos un descanso a nuestro sistema nervioso central, aunque a mí no me gusta que la gente haga descanso total, pero imagínate, por ejemplo, pues si tú sueles ir a correr, pues en verano te haces caminatas, mantienes el cuerpo activo, pero le haces un estímulo mucho más suave a tu organismo".

Ruben Rio, entrenador personal de RR Salud. Cedida.

Río añade otro ejemplo: "si trabajas con pesas muy fuerte durante todo el año y en verano decides trabajar un poco con autocargas, puedes hacer flexiones con tu propio peso corporal, sentadillas con tu propio peso corporal, y de esa manera estimulas un poco el cuerpo, pero es una carga muy ligera que le permite al cuerpo pues irse recuperando y al mismo tiempo mantenerse un poquito en forma".

Adaptarse al reloj y al calendario: por las mañanas y evitando las horas centrales

Muy en línea con el descanso activo, está el momento del día elegido para hacer la actividad física. "La gente que quiera seguir entrenando en verano le recomiendo que entrene por las mañanas, porque así ya va a quedar hecho el trabajo, y a la gente que entrena muy intenso a lo largo de todo el año le recomiendo entrenos cortos pero intensos. De esa manera van a quedarse con buenas sensaciones y van a permitir que nuestro sistema nervioso central pues se recupere, porque le estamos dando un estímulo que va a ser capaz de pues adaptarse el organismo adecuadamente y recuperarse perfectamente".

"Vamos a evitar esos momentos en los cuales hay más incidencia de los rayos solares para prevenir golpes de calor, lipotimias, etcétera" Rubén Rio, entrenador personal de RR Salud

Las mañanas, por tanto, son la clave. "Primero, porque ya dejamos hecho el entrenamiento y después ya tenemos todo el día pues para ir a la playa. Si tienes hijos, pues pasear con tus hijos, la familia en general, todo disfrutar un poco de lo que son las vacaciones. Pero por otra parte, es porque es una forma de que vayamos a evitar horas centrales del día, que sobre todo si vamos a hacer actividad al aire libre, vamos a evitar esos momentos en los cuales hay más incidencia de los rayos solares para prevenir golpes de calor, lipotimias, etcétera".

Esas horas centrales, donde el sol más aprieta, son las que hay que evitar a juicio de Rubén. "O en las mañanas, o al final del día, pero principalmente recomiendo las mañanas, porque si no, a lo largo del día probablemente surjan situaciones que nos impidan poder ir a entrenar, pues de repente la gente decide irse a una verbena después de la playa y entonces pues ya no vas a ir a correr o no vas a ir a entrenar. Sin embargo, si lo has hecho por la mañana, pues ya lo dejaste listo y ya y ya está cubierto".