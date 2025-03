Abre el plazo de inscripción en la carrera popular Matogrande-Xuxán de Coruña Corre

El circuito Coruña Corre celebró el pasado fin de semana la carrera de la Torre de Hércules. La primera prueba fue todo un éxito y el ayuntamiento ya ha abierto el plazo de inscripción para la segunda, la de Matogrande-Xuxán.

Diputación de A Coruña Ana Peleteiro y César Carballeira, distinguidos mejores deportistas de la provincia de A Coruña

La prueba de Matogrande-Xuxán será el domingo 6 de abril. Las personas interesadas en participar pueden formalizar sus inscripciones en la página web de Coruña Corre hasta el 30 de marzo a las 23:59 horas.

Esta segunda carrera tiene un recorrido de 6.640 metros, con punto de partida desde la calle Sebastián Martínez Risco, en el entorno del colegio Liceo La Paz. Los corredores pasarán por el Campus Universitario de Elviña y el barrio de Matogrande para terminar en Xuxán, donde se harán los dos últimos kilómetros.

La prueba está dividida por categorías y sus recorridos, adaptados a cada una de ellas. Así, habrá categorías inferiores sub 18 e sub 16, sub 14, sub 12 y sub 10; y sub 8 o peques. Una vez terminen, se entregarán las medallas en el Liceo La Paz.

La primera prueba comenzará a las 10:00 horas, con entrega de premios a las 11:00 horas. A partir de las 11:15 horas, se realizarán las siguientes carreras con la entrega de premios prevista para las 13:00 horas.

¿Dónde y cuándo recoger los dorsales?

Las personas inscritas deberán recoger los dorsales en el lugar en el que se les indique a través del correo electrónico, que también podrán consultar en la web de Coruña Corre. El horario de recogida será de 11:00 a 20:30 horas el sábado y el mismo día de la carrera desde las 09:00 horas hasta una hora antes.

El acceso al colegio Liceo La Paz para recoger los dorsales se habilitará en la calle Sebastián Martínez Risco. Las personas inscritas en el circuito que ya tengan su dorsal y camiseta no necesitarán volver a retirarlo ni para esta prueba ni para las siguientes, que son: