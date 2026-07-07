El Racing de Ferrol pide disculpas por su polémica campaña de abonados: "Lamentamos profundamente el malestar"

El Racing Club Ferrol ha pedido disculpas públicamente este martes después de la polémica generada por el vídeo de lanzamiento de su campaña de abonados para la temporada 2026/27. A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la entidad reconoce que no logró transmitir el mensaje que pretendía y lamenta el malestar causado entre los aficionados.

La controversia surgió tras la publicación de una pieza promocional elaborada con inteligencia artificial bajo el lema "Eso que nos une", que recibió numerosas críticas en redes sociales por el uso de esta tecnología y por algunas de las frases incluidas en el diálogo.

En el comunicado, el club explica que la campaña pretendía presentar al Racing como "un espacio común abierto a todos los ciudadanos de Ferrolterra", independientemente de su ideología, condición social o edad.

"La intención era poner en valor la figura del Racing como elemento catalizador", señala la entidad, que define el club como "un escenario intergeneracional en el que compartir amistades y emociones unidos por la misma pasión por unos colores".

El Racing también confirma que recurrió a herramientas de inteligencia artificial para producir el vídeo. Según explica, la decisión respondía únicamente a la voluntad de "agilizar el proceso y optimizar recursos", "en ningún caso" con el objetivo de sustituir "el cariño, el criterio, el compromiso y la dedicación" del equipo que trabaja en la comunicación del club.

Sin embargo, admite que el resultado no fue el esperado. "Resulta evidente que no hemos sido capaces de transmitir ese mensaje como habíamos imaginado", reconoce la entidad.

El club asume el error

El Racing asegura que, ante la reacción de la afición, lo correcto era reconocer el error. "Cuando sucede algo así, lo correcto es asumirlo, escuchar y pedir disculpas. Lamentamos profundamente el malestar que hemos generado en nuestra gente", afirma el comunicado.

La entidad también quiso poner en valor el trabajo de las personas que forman parte del club. "Detrás de cada campaña, de cada acción y de cada detalle que se hace en el club hay un equipo profundamente racinguista de corazón, que trabaja con cariño, respeto e ilusión por el Racing y por su afición".

Aun así, reconoce que ese compromiso no evita equivocaciones. "Desgraciadamente, esto no evita que podamos equivocarnos. A veces las ideas salen como se pensaron; otras no consiguen llegar como deberían. Esta vez, no lo hemos logrado".

El comunicado concluye agradeciendo las críticas recibidas por parte de los aficionados. "Gracias a todos los que nos habéis exigido más, a quienes habéis expresado vuestra opinión con honestidad", señala el club, que añade que esa exigencia "nos hace mejores y nos obliga a estar a la altura de lo que significa el escudo de este club centenario para la ciudad, para Ferrolterra y para todos los racinguistas".