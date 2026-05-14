A Malata mira al futuro sin olvidar su pasado en Ferrol

El estadio de A Malata forma parte de la historia reciente de Ferrol. En sus gradas se han vivido ascensos, descensos, etapas de ilusión y también algunos de los momentos más complicados del Racing Club de Ferrol, una entidad fundada en 1919 y convertida desde hace más de un siglo en uno de los principales símbolos deportivos y sociales de la ciudad.

El club verdiblanco pasó por distintos campos antes de instalarse definitivamente en A Malata, inaugurado el 29 de agosto de 1993 como uno de los estadios más modernos de Galicia en aquel momento. Con capacidad para cerca de 12.000 espectadores y situado junto a la ría, el recinto acompañó la evolución del Racing durante las últimas tres décadas y se convirtió en uno de los espacios más reconocibles del deporte ferrolano.

El reciente regreso del equipo al fútbol profesional devolvió protagonismo al club y también puso sobre la mesa la necesidad de modernizar unas instalaciones que arrastran problemas derivados del paso del tiempo. Filtraciones, desgaste estructural y carencias técnicas llevaron al Concello de Ferrol a plantear una reforma integral del estadio con el objetivo de garantizar su futuro y adaptarlo a las exigencias actuales.

Una reforma para garantizar el futuro de A Malata

El proyecto anunciado por el Concello contempla actuaciones en distintas fases y una inversión global que rondará los cuatro millones de euros. Entre las principales intervenciones previstas destaca la renovación completa de la cubierta, una de las partes más deterioradas del estadio y origen de buena parte de los problemas detectados en los últimos años.

Además de la mejora estructural, el plan municipal incluye actuaciones para modernizar accesos, optimizar recorridos interiores, mejorar la accesibilidad y reforzar la conexión peatonal entre el estadio y el entorno. La intención del gobierno local es que A Malata deje de ser únicamente un recinto deportivo para convertirse en un espacio más integrado dentro de la vida urbana y social de Ferrol.

La renovación también pretende responder a las exigencias del fútbol profesional actual. LaLiga obliga cada vez más a los clubes a disponer de instalaciones modernas, seguras y preparadas para retransmisiones televisivas de alto nivel. En ese sentido, una de las actuaciones ya ejecutadas ha sido la instalación del nuevo sistema de iluminación LED del estadio, financiado conjuntamente por el Concello y la Deputación da Coruña.

Área 1919: el Racing abre una nueva etapa social y empresarial

En paralelo a las obras y proyectos de mejora del estadio, el Racing continúa desarrollando nuevas iniciativas para ampliar su estructura económica y social. La más reciente es la inauguración del Área 1919, el nuevo espacio hospitality del club situado en la grada de Tribuna Sur de A Malata.

El recinto, de unos 150 metros cuadrados, está dividido en una zona general y otra VIP y supone la primera experiencia hospitality de la historia del Racing. Con este nuevo espacio, la entidad pretende fortalecer su relación con patrocinadores, empresas y colaboradores, además de abrir nuevas vías de ingresos fundamentales para competir en el fútbol profesional actual.

El Área 1919 nace con una vocación que va más allá de los días de partido. El club quiere que el espacio pueda albergar encuentros empresariales, conferencias, presentaciones, actos sociales y actividades culturales, ampliando así los usos habituales del estadio. La inauguración servirá también para compartir algunos de los grandes proyectos de futuro de la entidad, entre ellos la evolución de la reforma de A Malata y el desarrollo de la futura ciudad deportiva.

La ciudad deportiva, una reivindicación histórica

Otro de los pilares del crecimiento del Racing pasa por la construcción de una ciudad deportiva propia, una demanda histórica del club y de la afición. El proyecto se desarrollará en Mandiá, sobre terrenos adquiridos por la Fundación Racing Club Ferrol, y permitirá disponer por primera vez en la historia de la entidad de unas instalaciones permanentes para el trabajo del primer equipo y de la cantera.

La futura ciudad deportiva busca mejorar la formación de jugadores, profesionalizar aún más la estructura del club y garantizar unas condiciones de trabajo acordes a las exigencias del fútbol moderno. También permitirá centralizar la actividad deportiva del Racing y reducir la dependencia de instalaciones municipales dispersas por distintos puntos de la comarca. El proyecto se interpreta dentro del club como una pieza clave para asegurar la estabilidad a largo plazo y consolidar un modelo de crecimiento sostenido tanto a nivel deportivo como institucional.

Mientras tanto, A Malata continúa preparándose para una nueva etapa. El estadio que acompañó durante décadas las alegrías y decepciones de miles de racinguistas encara ahora una profunda transformación que aspira a combinar memoria y modernidad. La reforma impulsada por el Concello, la inauguración del Área 1919 y el avance de la futura ciudad deportiva forman parte de una misma idea: construir el futuro del Racing sin perder de vista la historia de un club que lleva más de cien años formando parte de la identidad de Ferrol.