Ferrol aprueba licitar la primera fase de la renovación de la cubierta de A Malata por 2,5 millones

Recreción de la cubierta del estadio de A Malata. Concello de Ferrol

Ferrol sigue dando pasos adelante en la renovación de la cubierta del estadio de A Malata. Este lunes, la Xunta de Goberno Local ha aprobado licitar la fase 1 del proyecto que dará una nueva cara a las instalaciones del Racing de Ferrol.

Con un presupuesto de 2.556.662,05 euros y un plazo de ejecución de siete meses, el proyecto está cofinanciado por la Vicepresidencia primera y la consellería de Presidencia, además de optar a fondos Feder dentro del plan plurirregional de España 2021-2027.

En una rueda de prensa posterior a la Xunta de Goberno Local, el alcalde José Manuel Rey Varela reiteró que esta obra es muestra de que "Ferrol é unha cidade de primeira e teremos un estadio de primeira que merece o noso equipo, o Racing de Ferrol".

Las actuaciones renovarán la imagen del estadio municipal y su funcionalidad y mantenimiento. En la primera fase de las obras se actuará en la zona que está fuera de la línea de edificación de la carretera FE-15, de la que es titular el Ministerio de Transportes. Estas afectan al 85% de la cubierta.

La fase 2, todavía por licitar, está afectada por la línea límite de edificación, abarcando un 15% de la cubierta en su parte sudeste.

Paralelamente, la Xunta de Goberno Local aprobó sacar a licitación los servicios de dirección y de seguridad para adelantar tiempos y que las obras den comienzo cuanto antes.

"Esta reforma é un compromiso co Racing de Ferrol, os afeccionados e cos amantes do deporte que gozan destas instalacións, que serán de primeira", afirmó el alcalde.