El Museo de Estrella Galicia incorpora una réplica del Williams de Carlos Sainz en A Coruña

El Museo de Estrella Galicia (MEGA), situado en A Grela, en A Coruña, incorporará a su recorrido una réplica del monoplaza Williams FW48 con el que Carlos Sainz compite en la temporada 2026 de Fórmula 1. El vehículo ha llegado este domingo a las instalaciones de la cervecera gallega en una compleja operación que ha requerido desmontar las cristaleras de la fachada frontal para introducirlo en el edificio.

La réplica estará disponible para el público a partir de esta semana y formará parte de la visita general al museo. De este modo, los visitantes podrán contemplar el monoplaza con cualquiera de las modalidades de entrada, tanto en los recorridos libres como en las experiencias guiadas, las catas y las actividades de maridaje que ofrece el espacio expositivo.

La incorporación del coche está vinculada a la relación entre Estrella Galicia 0,0 y la escudería Atlassian Williams F1 Team, de la que la marca es cerveza oficial. El vehículo pasará a ocupar un lugar en el área dedicada a los patrocinios deportivos de la compañía, donde se recogen algunas de sus principales colaboraciones con equipos y deportistas, con especial atención a disciplinas como el fútbol, el baloncesto, el motociclismo y la Fórmula 1.

Un nuevo atractivo tras la exposición de Carlos Sainz

La llegada del monoplaza da continuidad a la presencia del piloto madrileño en MEGA, que recientemente le dedicó una exposición temporal con objetos relacionados con distintas etapas de su carrera. Aquella muestra reunía piezas como el kart con el que compitió durante su infancia, cascos utilizados en grandes premios, trofeos y equipamiento deportivo empleado en las carreras.

Sainz mantiene una relación con Estrella Galicia 0,0 desde 2013, cuando todavía daba sus primeros pasos en el automovilismo. La colaboración se ha prolongado durante su trayectoria en la máxima categoría, acompañándolo en sus distintas etapas en la Fórmula 1. Su llegada a Williams en 2025 abrió un nuevo capítulo en ese vínculo, que en 2026 se refuerza con la presencia de la marca como cerveza oficial del equipo británico.

La directora de MEGA, Marta Rodríguez, destaca que el espacio dedicado a los patrocinios deportivos se renueva periódicamente para mostrar la evolución de las alianzas de la compañía. En este contexto, señala que Carlos Sainz ocupa un lugar destacado entre los embajadores de la marca y considera que la incorporación del monoplaza refleja una relación construida a lo largo de los años en torno al esfuerzo, la confianza y la superación de límites.

El coche con el que compite Sainz en 2026

El Williams FW48 es el monoplaza con el que Carlos Sainz afronta su segunda temporada en la escudería británica. Desarrollado en las instalaciones del equipo en Grove, cuenta con una unidad de potencia Mercedes y está diseñado conforme a la nueva reglamentación técnica de la Fórmula 1 para 2026, que introduce cambios relevantes en las dimensiones de los coches y en su planteamiento aerodinámico.

La decoración combina el azul característico de Williams con zonas negras y blancas, además de detalles vinculados a la identidad histórica del equipo. La réplica permitirá acercar al público un vehículo representativo de la competición automovilística sin necesidad de acudir a un circuito.

Con esta incorporación, MEGA amplía su oferta más allá de la historia y los procesos de elaboración de la cerveza. El museo, ubicado dentro de la fábrica de Estrella Galicia en A Grela, propone un recorrido interactivo por la cultura cervecera y cuenta con visitas libres y guiadas, talleres de tiraje, catas, maridajes y actividades especiales. La réplica del Williams se suma así a una propuesta que combina la divulgación cervecera con otros ámbitos vinculados a la actividad de la compañía.