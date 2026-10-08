Un millar de deportistas se darán cita en A Coruña en el Nautical Festival con cuatro grandes regatas

A Coruña volverá a convertirse durante las próximas semanas en uno de los grandes puntos de encuentro de los deportes náuticos con la celebración de la tercera edición del A Coruña Nautical Festival 2026. El evento reunirá a cerca de un millar de deportistas en cuatro grandes competiciones de vela, piragüismo y paddle surf que se desarrollarán en la bahía herculina durante los meses de octubre y noviembre.

La programación arrancará este sábado con el Trofeo Cidade da Coruña, organizado por el Real Club Náutico de La Coruña, que reunirá a jóvenes regatistas de la clase 420 y a participantes de la modalidad Snipe. La primera está considerada una de las categorías de formación más importantes de la vela y constituye la antesala del 470 olímpico de tripulación mixta, mientras que el Snipe cuenta con una larga tradición en el club coruñés.

Tras el inicio de las pruebas de vela llegará uno de los acontecimientos más numerosos del festival. El Cidade da Coruña de Dragón 12 Boats reunirá el 18 de octubre a alrededor de medio millar de palistas en una competición puntuable para la Liga Gallega y abierta también a equipos procedentes de otras comunidades. Está prevista la participación de embarcaciones de Galicia, Asturias, Madrid y la Comunidad Valenciana.

La prueba tendrá además un marcado carácter solidario y contará con una competición de la modalidad BCS, vinculada a las supervivientes de cáncer de mama, con la colaboración de los clubes coruñeses Bolboretas y Auga. La dirección de la regata correrá a cargo de José Besada, presidente del Club de Piragüismo Olívico y referente de esta disciplina.

El calendario continuará los días 24 y 25 de octubre con el Trofeo Isabel Zendal Femenino, una de las principales citas de la vela femenina por equipos del calendario nacional. Ocho equipos procedentes de diferentes puntos de España competirán en formato de liguilla y a bordo de unidades iguales, los J80 de la Escuela ABANCA del Náutico coruñés.

Entre los clubes participantes estarán el Real Club Náutico de Barcelona, el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club de Getxo, el Monte Real Club de Yates de Baiona, el Real Club Náutico de Gran Canaria, el Club Náutico de Pollença y el Real Club Náutico de La Coruña. La cita contará además con la presencia de regatistas de primer nivel, entre ellas varias olímpicas, como Natalia Vía Dufresne y la coruñesa Sofía Toro.

El A Coruña Nautical Festival se trasladará posteriormente a noviembre para poner el foco en la base y en una de las disciplinas náuticas con mayor crecimiento en los últimos años. Más de 150 regatistas participarán en el Cidade da Coruña de Optimist, una prueba especialmente dirigida a las categorías alevín e infantil y que tendrá también en juego la clasificación para el Campeonato de España.

La jornada incorporará además una exhibición de paddle surf, una de las grandes novedades de esta edición. La actividad estará encabezada por la campeona mundial de esta disciplina, la gallega Esperanza Barreras, que compartirá protagonismo con la campeona olímpica Sofía Toro. Ambas ejercerán como anfitrionas de una propuesta que busca acercar esta modalidad a los más jóvenes y combinarla con la vela base.

El festival está impulsado por el Real Club Náutico de La Coruña y el Club Náutico Marina Coruña, con la colaboración de las federaciones Gallega y Española en las diferentes disciplinas. La cita servirá además como anticipo del centenario del Náutico coruñés, que alcanzará sus cien años de historia en 2027.