A Coruña homenajeará a Andrés Díaz con una milla de atletismo en el entorno del Parrote

A Coruña rendirá homenaje a uno de sus grandes referentes del atletismo con la primera edición de la Milla Andrés Díaz, una prueba que se celebrará durante la tarde del próximo viernes 9 de octubre en el entorno del Parrote. La carrera está organizada por el club Coruña Comarca y busca reconocer la trayectoria del mediofondista coruñés, que llegó a ostentar durante más de veinte años el récord de Europa de los 1.500 metros.

El acto de presentación contó con la presencia del secretario xeral para o Deporte, Roberto García, que acompañó a los organizadores en la puesta de largo de una competición que pretende reunir a corredores de distintas edades y niveles en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

La programación incluirá varias carreras dirigidas a categorías escolares, además de una milla popular sobre la distancia oficial de 1.609 metros y otra prueba reservada para atletas de élite. De esta forma, la jornada permitirá combinar el carácter competitivo de la cita con su vertiente más participativa.

Uno de los momentos más especiales será la Milla Vintage, una prueba de exhibición en la que participará el propio Andrés Díaz junto a otros atletas de su generación. La carrera servirá así para recuperar sobre el asfalto a algunos de los protagonistas de una época destacada del atletismo coruñés y gallego.

La organización pretende que la cita tenga además un marcado carácter de homenaje a la figura de Andrés Díaz, uno de los grandes nombres del mediofondo español y un atleta especialmente vinculado a A Coruña. La primera edición de esta milla llevará su nombre precisamente para reconocer una trayectoria que dejó una importante huella en el atletismo.