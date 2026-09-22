A Coruña recuperará la gestión municipal de la piscina del Club del Mar de San Amaro desde el 1 de octubre

El Ayuntamiento de A Coruña dará un nuevo paso para garantizar la continuidad de la piscina municipal del Club del Mar de San Amaro mediante un encargo de gestión a EMVSA como se hizo con las Escuelas Deportivas Municipales, que permitirá recuperar la gestión municipal directa de la instalación y asegurar que el servicio siga funcionando desde el 1 de octubre, tal y como había informado el gobierno local en nota de prensa.

La medida busca dar estabilidad a una instalación utilizada tanto por los vecinos de la zona como por los socios del Club del Mar. Con el cambio de modelo de gestión, el Ayuntamiento pretende mantener las condiciones actuales de acceso para los abonados de la entidad.

En concreto, la intención es mantener el convenio existente con el Club del Mar, que permite a sus socios utilizar la piscina municipal con una cuota especial. De esta forma, el paso a la gestión municipal no implicaría la pérdida de estas condiciones para los usuarios vinculados a la entidad deportiva, una vez que se consume el paso definitivo.

Protección para los trabajadores

La solución planteada por el Ayuntamiento también contempla la situación del personal que actualmente presta servicio en la piscina. Sus derechos laborales serán tenidos en cuenta durante el proceso y, en caso de que posteriormente se licite de nuevo la gestión de la instalación, se aplicaría la subrogación del personal en los términos establecidos por la legislación y por los correspondientes pliegos.

El encargo a EMVSA tendría así un carácter de transición, permitiendo al Ayuntamiento asumir directamente la gestión de la piscina mientras se define el modelo posterior para la prestación del servicio.

La fórmula es similar a la adoptada por el Ayuntamiento con las Escuelas Deportivas Municipales, donde también se recurrió a la gestión a través de un medio propio para garantizar la continuidad de la actividad.

En los últimos días, los usuarios de las escuelas del Club do Mar recibieron un correo electrónico para tramitar la matrícula en Riazor o en la Torre, con lo que el Ayuntamiento ya inició el traspaso de la actividad.