El Surf Pro Razo de Carballo (A Coruña) da el salto al circuito absoluto de la World Surf League

El Edommo Surf Pro Razo dará este año un importante salto en su cuarta edición. La competición abandonará por primera vez la categoría júnior para incorporarse al circuito absoluto de la World Surf League (WSL), reuniendo en la playa de Razo, en Carballo, a algunos de los mejores surfistas europeos.

El campeonato se celebrará del 15 al 18 de octubre y formará parte de las Qualifying Series como una prueba QS 2.000. Cerca de 150 deportistas participarán entre los cuadros masculino y femenino, procedentes de diferentes puntos de Europa y su área de influencia.

La entrada en esta categoría permitirá a los participantes competir por puntos para avanzar posiciones dentro del sistema de clasificación de la World Surf League. Para Razo supondrá además reforzar su presencia en el calendario internacional después de tres ediciones de una competición centrada en jóvenes promesas.

"Ya desde hace tiempo creíamos que Razo, una de las playas más emblemáticas de Galicia dentro del mundo del surf, se merecía por lo menos estar en alguna edición dentro del calendario absoluto de la WSL", explica el director del evento, Yago Barreto.

Cerca de 150 surfistas en Razo

La organización prepara para esta edición un montaje adaptado al salto de categoría y a las exigencias de una competición internacional. El objetivo es que el evento contribuya también a proyectar Razo, la Costa da Morte y Galicia como destinos vinculados al surf.

El cambio supone la principal novedad desde el nacimiento del campeonato. Hasta ahora, el Surf Pro Razo había estado enfocado a la categoría júnior, mientras que en octubre serán surfistas absolutos masculinos y femeninos quienes compitan en las olas de Carballo.

"Este año nos pusimos el reto de conseguirlo y, por fin, podemos anunciar que ya es una realidad", celebra Barreto, que avanza que el próximo mes podrán verse en Galicia "algunas de las estrellas del surf europeo".