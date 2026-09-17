Arranca la décima edición del EcoRallye A Coruña con 57 pilotos participantes

El Repsol EcoRallye A Coruña llega a su décima edición y lo hace con una prueba que comenzó este mismo jueves. En total, 57 pilotos participan en la competición que, por tercer año consecutivo, es puntuable para la FIA Eco Rally Cup y también formará parte del Campeonato de España de Energías Alternativas.

Las verificaciones comenzaron a las 15:00 horas en la Marina de A Coruña, entre el hotel Finisterre y el Parrote.

Más tarde, desde las 20:30 horas, tiene lugar la ceremonia de salida, en la que los vehículos y los participantes se reunieron en la plaza de María Pita.

Este viernes empezará la prueba deportiva, con la primera salida a las 09:00 horas desde la misma plaza y hacia Fisterra.

El primer reagrupamiento será en Vimianzo, con llegada prevista a Fisterra a las 13:15 horas. Permanecerán aquí hasta las 16:15 horas, antes de regresar a A Coruña con un reagrupamiento previsto en Coristanco.

El sábado el pistoletazo de salida será de nuevo a las 09:00 horas en María Pita, con una parada a las 12:00 horas en As Pontes y regreso a la ciudad herculina hacia las 18:15 horas.

Las clasificaciones finales se darán a conocer a las 20:30 horas, antes de la entrega de trofeos prevista a las 22:00 horas.

Casi 600 kilómetros y más de 30 localidades

La edición de este año roza los 587 kilómetros en un recorrido en el que el 72,5% será una distancia cronometrada y puntuable. La competición contará con 14 tramos de regularidad que pasarán por 35 municipios gallegos, 33 de ellos de A Coruña y dos de Lugo.

Entre los nombres destacados de la competición están Guido Guerrini, Michal Žďárský y Eneko Conde, los tres últimos campeones mundiales.

También se podrá ver por el circuito al expiloto italiano de Fórmula 1 Stefano Modena, al periodista especializado en motor Albert Fábrega, o grandes nombres nacionales como José Manuel Pérez Aicart, Laura Aparicio, Toni Luján, Shirley Fernández y José Manuel Pizarro.