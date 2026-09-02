Más de 250 nadadores se lanzarán al mar en la VI Travesía Costa Ézaro en Dumbría (A Coruña)

Dumbría se prepara para vivir este sábado 5 de septiembre una de las grandes citas de la natación en aguas abiertas en Galicia. La playa de Ézaro será el punto de partida de la VI Travesía Costa Ézaro, una competición que reunirá a más de 250 nadadores y nadadoras y que volverá a llevar el deporte hasta uno de los paisajes más espectaculares de la Costa da Morte.

La prueba fue presentada este martes en Dumbría y contará con dos distancias, de 2.000 y 4.500 metros. Esta última tendrá además un aliciente especial, ya que será puntuable para la XI Copa de España de Aguas Abiertas, lo que permitirá disfrutar en Ézaro de la presencia de algunos de los principales especialistas nacionales de esta modalidad.

El recorrido será uno de los grandes atractivos de la jornada. Los participantes tomarán la salida en la playa de Ézaro y afrontarán el trayecto por las aguas de la desembocadura del río Xallas hasta alcanzar la zona situada junto a la cascada de Ézaro, donde estará instalada la línea de llegada.

La organización destaca el crecimiento y la consolidación de una prueba que combina competición deportiva y promoción del territorio. El entorno natural de Ézaro volverá a convertirse así en el escenario de una jornada que permitirá a los nadadores competir mientras disfrutan de uno de los enclaves más reconocibles de la Costa da Morte.

La elevada participación registrada confirma además el buen momento que atraviesa la Travesía Costa Ézaro, que se ha convertido en una cita habitual dentro del calendario de aguas abiertas. La presencia de la prueba de 4.500 metros en la Copa de España refuerza su importancia y atraerá a deportistas de diferentes puntos del país.

Fisterra tomará el relevo el domingo

La actividad no terminará en Ézaro. Tan solo un día después, el domingo 6 de septiembre, el Circuito Travesía Costa 2026 se desplazará hasta Fisterra para celebrar la última prueba de la temporada.

La Travesía Costa Fisterra ofrecerá también dos recorridos, en este caso de 4.000 y 1.500 metros, con opciones para nadadores y nadadoras de diferentes niveles. Con esta competición se pondrá el punto final a una temporada que ha llevado el circuito por distintos puntos de la costa gallega.

Después de siete travesías, Fisterra será la encargada de cerrar una edición que tendrá en Ézaro y en el municipio vecino uno de sus grandes momentos. De este modo, la Costa da Morte concentrará durante todo el fin de semana buena parte de la atención de la natación en aguas abiertas en Galicia, con dos pruebas consecutivas y algunos de los paisajes más singulares de la comunidad como protagonistas.