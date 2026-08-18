ENKI facilita 44 plazas para menores con diversidad funcional en campamentos deportivos de A Coruña

Los campamentos de verano en los que colabora la Fundación ENKI, de la mano de Export Player, NACOSTA y Unión Campestre FC Montrov junto con Atlético Club Perillo, cierran su edición de este verano con la participación de 44 menores con diversidad funcional.

Se trata de una iniciativa que promueve la inclusión ya que, además de los beneficiarios directos con cualquier tipología de diversidad funcional, en los campamentos han participado decenas de niños y niñas sin discapacidad que han podido disfrutar de actividades compartidas, conociendo realidades diferentes a través de la convivencia.

Los menores con discapacidad participaron en las plazas de inclusión habilitadas a través de tres colaboraciones: del 22 al 26 de junio, 4 menores tuvieron la oportunidad de acudir al Campus de fútbol de verano de Export Player. Del 29 al 31 de julio, 29 menores participaron en el Campamento NACOSTA. En esas mismas fechas, del 29 al 31 de julio, 11 menores asistieron al Campus de Tecnificación, organizado por Unión Campestre FC Montrove y Atlético Club Perillo.

La puesta en marcha de estas plazas ha sido posible gracias al apoyo de la Xunta y a la implicación de las entidades promotoras, permitiendo que la inclusión se concrete en oportunidades reales de participación.

"Esta iniciativa supone una gran oportunidad para trasladar a la sociedad un mensaje claro de inclusión, demostrando que el ocio también debe ser accesible para todas las personas", señala Ángel López, presidente de la Fundación. "Desde la Fundación queremos agradecer especialmente el compromiso de las empresas colaboradoras, que hacen posible impulsar acciones como esta y avanzar hacia una participación en igualdad".

Agradecimientos de las familias

Las familias han trasladado a la Fundación ENKI su agradecimiento al equipo de monitores y profesionales por el trabajo, la dedicación y la atención prestada durante toda la experiencia, destacando especialmente el cuidado y el acompañamiento ofrecidos a los niños y niñas.

En sus valoraciones, subrayan el impacto positivo en sus hijos, que acudieron "motivados y felices", se sintieron "queridos y protegidos" y encontraron un entorno en el que fueron "entendidos y apoyados", algo que, según indican, "es muy difícil de conseguir". También resaltan el "cariño y la empatía" del equipo y califican la vivencia como "días mágicos".

Además, señalan que en A Coruña existen pocos campamentos inclusivos, y que eligen esta propuesta por los apoyos y la atención a la diversidad que se ofrecen.

Sobre la Fundación ENKI

La Fundación ENKI es una organización sin ánimo de lucro que nace en 2013 con el propósito de demostrar, a través del deporte y del ocio, que la inclusión hace más feliz a la sociedad. Investigando, creando opciones, sensibilizando, visibilizando, facilitando uniones entre personas y colectivos, que contribuyan a que la inclusión de personas con diversidad física, mental o sensorial sea una realidad celebrada por todas las personas.

Una de las misiones de ENKI es, a través del ocio, trabajar por la inclusión y la eliminación de las barreras sociales que, a día de hoy, todavía existen: queremos sumar conciencia social, solidaridad y, sobre todo, responsabilidad.