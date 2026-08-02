El Negreira conquista la Copa Diputación de A Coruña tras golear al Muxía y acaricia la Copa del Rey

La SD Negreira se proclamó este sábado campeón de la Copa Diputación 2026 de fútbol aficionado después de imponerse con claridad al Muxía CF por 4-0 en la final disputada en el campo municipal de Gallamonde, en Miño.

El conjunto de Negreira fue superior durante el encuentro y levantó el título en una jornada que congregó a cientos de aficionados en el municipio coruñés para disfrutar de la gran cita del fútbol provincial.

Además del trofeo, el campeón recibirá un premio de 5.000 euros y se ha asegurado una plaza en la Supercopa Diputación, competición que enfrentará a los vencedores de las copas provinciales gallegas. El equipo que se imponga en ese torneo obtendrá el billete para disputar la fase previa de la Copa del Rey.

Por su parte, el Muxía CF, subcampeón del torneo, percibirá 4.000 euros. Los dos equipos que alcanzaron las semifinales, el San Tirso SD y la SD O Val, recibirán 1.500 euros cada uno.

La entrega de trofeos contó con la presencia del portavoz del Gobierno de la Diputación de A Coruña, Bernardo Fernández, el alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, y el alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis, que acompañó al equipo de su municipio en la celebración del título. También estuvo presente el presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol, el ferrolano Pablo Prieto, recientemente reelegido.