A Coruña abre las inscripciones para la Volta a Oza, la carrera que reanudará el circuito Coruña Corre

Tras el parón estival, el circuito municipal Coruña Corre volverá a ponerse en marcha el próximo 13 de septiembre con una de sus pruebas más consolidadas: la Volta a Oza. El Ayuntamiento de A Coruña ya ha abierto el plazo de inscripción para una carrera que alcanzará este año su decimotercera edición y que volverá a reunir a centenares de corredores en un recorrido exigente por la zona este de la ciudad.

La salida marcará el regreso de la competición popular a las calles coruñesas después del verano. Los participantes afrontarán un trazado de algo más de seis kilómetros que alternará zonas asfaltadas con caminos de tierra y atravesará espacios como el parque de San Diego, la avenida de la Concordia, los parques de Eirís y Oza y la ronda de Outeiro, con la meta situada de nuevo en San Diego.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó que la Volta a Oza es una de las citas más reconocibles del calendario deportivo local y recordó que su perfil, con varios desniveles, la convierte en una carrera especialmente atractiva para quienes buscan un reto mayor dentro del circuito. El edil subrayó además que Coruña Corre se ha consolidado como una herramienta para fomentar la práctica deportiva y acercar la actividad física a los distintos barrios de la ciudad.

Las personas interesadas en participar ya pueden formalizar su inscripción a través de la página web de Coruña Corre. El plazo permanecerá abierto hasta el 6 de septiembre.

La carrera servirá además como preparación para otra de las grandes citas del atletismo popular coruñés. Tres semanas después, el 4 de octubre, se celebrará la vigésima edición de la Coruña10, una prueba que ya supera el millar de inscritos y que contará con la presencia confirmada del atleta gallego Adrián Ben, reciente campeón de España de 1.500 metros. Según explicó Manuel Vázquez, muchos corredores utilizan la Volta a Oza como paso previo para afrontar con mayores garantías la distancia de diez kilómetros.