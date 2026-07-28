Equiocio celebra en Ferrol su 35 aniversario con 240 caballos y cerca de 200 jinetes

Equiocio celebrará este año su 35 aniversario con una nueva edición que tendrá lugar del 6 al 9 de agosto en el campo de As Cabazas, en Covas. El evento reunirá a 240 caballos y cerca de 200 jinetes y amazonas, consolidándose como una de las principales citas hípicas del verano gallego.

La programación incluirá, entre otras pruebas, el Concurso Nacional de Saltos Cidade de Ferrol y el Concurso Nacional de Ponis, además de una oferta de ocio paralela.

La presentación del certamen tuvo lugar este martes en el salón de recepciones del Concello de Ferrol y estuvo presidida por el alcalde, José Manuel Rey Varela. En el acto también participaron el secretario xeral para o Deporte, Roberto García; el director deportivo del evento, Federico Pérez Lago, y representantes de las empresas colaboradoras.

El regidor destacó el peso que ha adquirido Equiocio a lo largo de sus 35 ediciones y subrayó su impacto tanto en el ámbito deportivo como en la oferta turística y cultural de la ciudad.

Un referente del verano en Ferrol

"Además de ser un referente en el ámbito de la competición equina, Equiocio es una cita consolidada que actúa como valor añadido para la ciudad en estas fechas y amplía toda la programación que la ciudad ofrece a ferrolanos y visitantes", afirmó Rey Varela.

El alcalde también trasladó el compromiso del Concello con la organización del certamen y quiso reconocer el trabajo del comité organizador desde los inicios del evento, celebrado por primera vez en 1992.

A lo largo de cuatro jornadas, Equiocio volverá a combinar la alta competición ecuestre con actividades de ocio y entretenimiento dirigidas a públicos de todas las edades, una fórmula que ha convertido el evento en una de las citas más consolidadas del calendario estival de Ferrol.