La carrera Coruña10 cambia su final: la Plaza de María Pita será la nueva meta en su 20ª edición

La carrera Coruña10 celebrará este año una edición especial con motivo de su 20º aniversario y lo hará con una importante novedad: por primera vez en la historia de la prueba, la Plaza de María Pita será el punto de llegada. La carrera, organizada por el Ayuntamiento de A Coruña, se disputará el próximo 4 de octubre y ya ha abierto el plazo de inscripción.

La alcaldesa, Inés Rey, presentó este viernes los primeros detalles de la cita, en la que explicó que el cambio de meta busca dar un mayor protagonismo al aniversario de la prueba y situar el final del recorrido en uno de los espacios más representativos de la ciudad. Además, la plaza permitirá concentrar con mayor comodidad los servicios destinados a corredores y asistentes.

El recorrido mantendrá la salida en la avenida de Montoto y pasará por puntos habituales como los Cantones, Linares Rivas, la avenida del Ejército y la carretera del puerto de Oza, incluyendo el paso por el interior de los muelles antes de regresar hacia el centro para concluir en María Pita.

3.000 dorsales disponibles desde este viernes

La organización ha puesto a la venta una primera tanda de 3.000 dorsales, aunque no descarta ampliar el número de plazas si la demanda lo requiere. Las inscripciones estarán divididas en tres periodos: una primera fase con precio reducido hasta el 16 de agosto, una segunda hasta el 15 de septiembre y una última, con carácter extraordinario, los días 26 y 27 de septiembre, siempre que queden plazas disponibles. También se mantienen bonificaciones para personas desempleadas, mayores de 65 años y familias numerosas.

El próximo 28 de julio, el Ayuntamiento dará a conocer el nombre del primer atleta de élite confirmado para la carrera.

Más mujeres en la línea de salida

Durante la presentación también se destacó el crecimiento que viene registrando la participación femenina en las carreras populares de la ciudad. La edición de 2025 reunió a 3.500 corredores, la cifra más alta de la última década, con 725 mujeres inscritas, el mejor dato de la historia de la Coruña10 y cerca del 28 % del total de participantes.

El Ayuntamiento subrayó que continuará impulsando iniciativas para aumentar la presencia femenina en este tipo de pruebas y contará con la colaboración de referentes del atletismo como Solange Pereira, la deportista con más victorias en la historia de la Coruña10.

Descuentos en hoteles para los corredores

Entre las novedades de esta edición también figura un acuerdo entre el Consorcio de Turismo y Congresos y la asociación Hospeco, gracias al que los participantes podrán acceder a descuentos de entre el 8 % y el 25 % en once establecimientos hoteleros de A Coruña durante el fin de semana de la carrera, del 2 al 4 de octubre.

La medida busca facilitar la llegada de corredores de fuera de la ciudad y, al mismo tiempo, contribuir a incrementar la ocupación hotelera en esas fechas.

Un cartel con sello coruñés

La imagen oficial de la vigésima edición ha sido creada por el diseñador y comunicador gráfico coruñés Antón Lezcano, que ha desarrollado una propuesta inspirada en la identidad atlántica de la ciudad y en el carácter emblemático que la Coruña10 ha adquirido tras dos décadas formando parte del calendario deportivo coruñés.