A Coruña dará la salida a la 53ª Regata Rías Altas, una de las más duras del norte

La 53ª edición de la Regata Rías Altas partirá este fin de semana desde A Coruña con un recorrido de más de 100 millas náuticas que enlazará los puertos de A Coruña, Cariño, Viveiro y Cedeira.

La competición, organizada por el Real Club Náutico de A Coruña, reunirá a una decena de embarcaciones y alrededor de 60 regatistas en una de las pruebas de vela de altura con mayor tradición de Galicia.

El primero en intervenir durante la presentación fue el presidente del Real Club Náutico de A Coruña, Jaime Araujo Pérez, que agradeció el respaldo de los ayuntamientos implicados en la prueba, especialmente el del Ayuntamiento de A Coruña. El dirigente destacó que la Rías Altas es "una de las pocas regatas de altura que quedan en Galicia" y subrayó la importancia del apoyo institucional para dar visibilidad a la vela y fomentar este deporte.

A continuación tomó la palabra el director deportivo del club, Jano Toro, quien recordó que la Rías Altas alcanza su 53ª edición y está considerada "una de las regatas más duras del norte de España". El recorrido unirá los puertos de A Coruña, Cariño, Viveiro y Cedeira, con un trazado superior a las 100 millas náuticas.

La previsión meteorológica apunta a unas condiciones complicadas durante las dos primeras jornadas. Según explicó Toro, la primera etapa, entre A Coruña y Cariño, supera las 40 millas náuticas, por lo que es muy probable que buena parte de la flota tenga que navegar durante la noche.

Como novedad consolidada tras su estreno el año pasado, todas las embarcaciones llevarán dispositivos GPS que permitirán seguir la evolución de la regata en tiempo real. La medida, explicó la organización, mejora la seguridad y facilita que familiares y aficionados puedan seguir el desarrollo de la prueba desde cualquier lugar.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, cerró el acto felicitando a Jaime Araujo Pérez y a la nueva junta directiva del Real Club Náutico tras su reciente elección. Además, reiteró el compromiso del Ayuntamiento con la entidad, que celebrará su centenario en 2027.

La regidora puso en valor el trabajo que realiza el club durante todo el año con iniciativas como "A Coruña no Mar", que acerca la vela a niños y jóvenes, así como los programas de deporte inclusivo impulsados junto a la Fundación Emalcsa.

Rey también agradeció la colaboración de los ayuntamientos de Cariño, Cedeira y Viveiro, que participan en la organización de una regata que calificó como "una de las más duras, pero también una de las más bonitas", y deseó una buena travesía a todos los participantes.