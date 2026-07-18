Una vecina de Culleredo (A Coruña) representará a España en el Mundial júnior de kickboxing

La joven deportista Alicia Chamorro, vecina de Vilaboa, en Culleredo (A Coruña), ha sido convocada por la Federación Española de Kickboxing y Muay Thai para representar a España en el Campeonato del Mundo Júnior de Kickboxing, que se celebrará del 18 al 27 de septiembre en Jesolo (Italia).

Con solo 18 años, Chamorro suma un nuevo logro a una trayectoria deportiva en constante crecimiento. La luchadora competirá en la modalidad de tatami y, antes de viajar a Italia, participará junto al resto de integrantes de la selección española en una concentración preparatoria que tendrá lugar del 23 al 26 de julio en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada.

La deportista, que actualmente entrena en el Mamba Fight Club de Ponferrada, ya sabe lo que es subir a lo más alto del podio internacional. En su etapa anterior se proclamó campeona del mundo de muay thai en su categoría, un éxito que ahora buscará ampliar defendiendo los colores de España en la máxima competición mundial júnior de kickboxing.

Desde el Concello de Culleredo han querido felicitar a la joven por este nuevo hito deportivo. La primera teniente de alcalde y concejala de Educación y Deportes, Cristina Pardo, destacó que esta convocatoria es el resultado del "esfuerzo y la dedicación" que Alicia Chamorro ha demostrado durante años.

La presencia de la deportista cullerdense en el Mundial supone un nuevo reconocimiento al talento deportivo del municipio y una oportunidad para seguir ampliando un palmarés que, pese a su juventud, ya cuenta con importantes éxitos internacionales.