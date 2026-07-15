Más de 130 nadadores participarán este domingo en la III Travesía Costa Portosín 2026

La Playa de Coira acogerá la segunda prueba del Circuito Travesía Costa con recorridos de 1.500 y 3.000 metros

La Playa de Coira, en Portosín (Porto do Son), acogerá este domingo 19 de julio la III Travesía Costa Portosín 2026, una cita que reunirá a más de 130 nadadores y nadadoras en la segunda prueba del Circuito Travesía Costa. El evento se consolida así como una de las competiciones de referencia de la natación en aguas abiertas en Galicia, tras experimentar un notable crecimiento desde su primera edición.

La competición ofrecerá dos recorridos adaptados a distintos perfiles de participantes. La prueba de 3.000 metros estará dirigida a los deportistas con mayor experiencia en aguas abiertas, mientras que la distancia de 1.500 metros permitirá competir tanto a nadadores que se inician en esta modalidad como a quienes buscan disfrutar de una jornada deportiva en un entorno natural privilegiado.

El circuito discurrirá por las aguas de la ría de Muros e Noia, con salida y meta en la Playa de Coira, uno de los arenales más emblemáticos de Porto do Son. El trazado ha sido diseñado para combinar el atractivo deportivo con la seguridad de los participantes y el valor paisajístico de la costa gallega.

Para garantizar el desarrollo de la prueba, la organización desplegará un amplio dispositivo de seguridad integrado por embarcaciones de apoyo, kayaks, personal sanitario y voluntarios que velarán por el correcto transcurso de la competición.

Además del componente deportivo, la III Travesía Costa Portosín busca promover el turismo activo y poner en valor el patrimonio natural de la comarca, atrayendo a participantes procedentes de diferentes puntos de Galicia y de otras comunidades autónomas.

Con esta prueba, el Circuito Travesía Costa continúa su recorrido por algunos de los enclaves más representativos del litoral gallego, reforzando su apuesta por la natación en aguas abiertas y afianzándose como uno de los principales circuitos de esta disciplina en el noroeste peninsular.