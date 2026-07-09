La SD Compostela lanza la campaña de abonos en su regreso a Segunda RFEF: plazos y precios

La SD Compostela ha dado a conocer este jueves los precios y plazos para abonarse a la temporada 2026-27, en su regreso a Segunda Federación. El equipo de Santiago comenzará la liga el 7 de septiembre contra el Club Marino de Luanco y la terminará el fin de semana del 9 de mayo contra el SD Gernika Club. Ambos encuentros serán en casa.

La campaña, bajo el nombre de O Camiño do Norte, ya ha abierto el plazo de renovación. "Una vez más, toda la emoción estará en la grada de Tribuna", señala el club en un comunicado, en el que explica que los abonos pueden renovarse tanto online como en la Oficina o en la Tienda Oficial del club.

El horario para renovar de forma presencial es:

Oficinas del Club (Estadio Vero Boquete): Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. La oficina permanecerá cerrada del 8 al 15 de agosto y los viernes del mes de agosto

ComposTenda (Rúa da Raíña, 8): Lunes a sábado de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas

¿Cuándo se podrá renovar el abono o darse de alta?

El club señala que esta temporada, al igual que el pasado año, se ponen en marcha varios tramos:

Hasta el 27 de julio (incluido): Renovaciones para la misma grada y mismo asiento

28 y 29 de julio: Cambio de asiento. Para el cambio de asiento no es necesario esperar para renovar el abono. Se puede realizar la renovación en el primer plazo y después, en esos dos días, solicitar el cambio de localidad. Se habilitarán todas aquellas que quedasen libres

A partir del 28 de julio, en el caso de las renovaciones no se garantiza que se mantenga el mismo asiento, ya que la localidad de la pasada temporada quedará liberada a partir de esta fecha

A partir del 30 de julio: Nuevas altas y renovaciones

¿Qué precios tienen los abonos?

Los precios de los abonos, por otro lado, oscilan entre los 15 euros de la renovación de los más pequeños y los 160 euros de las personas entre 31 y 65 años que se quieran dar de alta. Este es el coste:

De 3 a 17 años: 15 euros para renovación y 20 euros para nueva alta

De 18 a 30 años: 60 euros (40 con Carné Xove) para renovaciones y 70 euros (50 con Carné Xove) para nuevas altas

De 31 a 65 años: 130 euros para renovaciones y 160 euros en el caso de nuevas altas

Más de 65 años: 120 euros (100 con Carné +65) para las personas que renueven y 140 euros (120 con Carné +65) para nuevas altas

El club recupera este año, de la mano de la Dirección Xeral de Xuventude, el descuento con el Carné Xove, además de incluir el descuento para las personas que posean el Carné +65 de la Xunta de Galicia. En ambos casos, el descuento es de 20 euros sobre el precio original.

Además, se abre de nuevo la Grada de Animación, que tendrá un 10% de descuento respecto al precio de cada categoría.

El abono incluye:

Todos los partidos que el Compos dispute en el Vero Boquete de la Liga Regular y la Copa Federación

Los amistosos de pretemporada que el equipo dispute como local, incluido el duelo contra el Deportivo de A Coruña de este próximo sábado 18 de julio

El carné físico (se informará de la forma de entrega en los próximos días)

La reserva de asiento (excepto Grada de Animación)

Los partidos del Juvenil A de División de Honor

Un 10% de descuento en la ComposTenda

Promociones

El club señala que el abono de la SD Compostela en la temporada 26/27 incluye dos grandes promociones con patrocinadores del club.

Por un lado, con Toxo Telecom podrán recuperar el importe del abono si contratan su tarifa de "Fibra y Móvil", además de disfrutar de un descuento adicional del 10% en las cuotas hasta final de temporada. Los clientes deberán realizar su contratación en la tienda física de Toxo de Santiago de Compostela (Xeneral Pardiñas, 21) para disfrutar de la promoción.

Por otro lado, Mobify dará 10 euros de regalo de bienvenida a los socios de la SD Compostela que se den de alta en la aplicación. Los abonados deberán hacer primero el abono y darse de alta en la app y a continuación enviar un correo a info@mobify.es con el asunto exacto "Campaña Abonados Compos" con los datos solicitados. El dinero será ingresado en el monedero.