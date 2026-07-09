El programa de surf inclusivo de Oleiros (A Coruña) vuelve este verano a Bastiagueiro

Algunos de los participantes en el campamento de surf inclusivo impulsado por la Fundación Amador de Castro Cedida

La playa de Bastiagueiro, en Oleiros (A Coruña), vuelve a convertirse este mes de julio en escenario de un campamento de surf inclusivo impulsado por la Fundación Amador de Castro, una iniciativa que utiliza el deporte como herramienta para fomentar la autonomía, la convivencia y la participación de jóvenes con discapacidad intelectual.

El programa, organizado en colaboración con La Vieja Escuela y la empresa tecnológica coruñesa MN Program, arrancó esta semana y continuará los días 15, 22 y 29 de julio. Las sesiones están dirigidas por profesionales especializados en surf adaptado y buscan que cada participante disfrute de la experiencia en función de sus capacidades y necesidades.

Más allá de la práctica deportiva, el campamento pretende ofrecer un espacio en el que los jóvenes puedan reforzar su confianza, mejorar sus habilidades sociales y compartir experiencias en un entorno inclusivo junto al mar.

La iniciativa regresa después de la buena acogida de su primera edición y da continuidad al compromiso de la Fundación por promover actividades de ocio inclusivo también durante el verano.

Participantes del Programa Ruta Cedida

Balance positivo del Programa Ruta

El inicio del campamento coincide con el cierre del primer curso del Programa Ruta, un itinerario formativo de dos años orientado al desarrollo personal, social y prelaboral de jóvenes con discapacidad intelectual.

Durante este primer año, los participantes han trabajado competencias relacionadas con la autonomía personal, las habilidades sociales, la comunicación y el autoconocimiento, combinando la formación en el aula con actividades en entornos reales.

Uno de los proyectos más destacados ha sido Radio en Ruta, desarrollado junto a CUAC FM, donde los alumnos han creado y producido su propio programa radiofónico, potenciando la creatividad, la expresión oral y el trabajo en equipo.

El curso también ha incluido actividades culturales, deportivas y medioambientales, además de un viaje de fin de curso en el que los jóvenes pudieron poner en práctica muchos de los aprendizajes adquiridos relacionados con la vida independiente y la convivencia.