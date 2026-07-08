El club de A Coruña que cumple 100 años y lo celebra con una equipación exclusiva: "Un siglo de orgullo"

El club centenario de la Gaiteira ha presentado las equipaciones con las que afrontará una temporada muy especial: la primera tras cumplir 100 años de historia. Galicia Gaiteira ha apostado por dos diseños cargados de simbolismo y guiños a su historia, además de anunciar una edición limitada de la primera camiseta, de la que solo se pondrán a la venta 100 unidades numeradas.

La primera equipación recupera algunos de los elementos más representativos de las camisetas de los primeros años del club. Entre ellos destaca la característica franja azul y el clásico cuello de pico. Los detalles en dorado rinden homenaje a los cien años de historia del Galicia Gaiteira, mientras que el parche conmemorativo del centenario simboliza "el orgullo, la historia y el sentimiento de vestir estos colores", según explica la entidad en sus redes sociales.

La segunda equipación también mira al pasado. El negro vuelve a ser el color protagonista, en un guiño a los orígenes del club. Además, el diseño incorpora el mapa de A Coruña como homenaje a la ciudad y al fútbol coruñés. Desde el Galicia Gaiteira destacan que también quiere ser un reconocimiento a todos los clubes con los que han compartido competición durante este siglo de historia.

La gran novedad para los aficionados será la edición limitada de la camiseta conmemorativa. El club solo pondrá a la venta 100 ejemplares, todos ellos numerados del 1 al 100, con el objetivo de convertirlos en una pieza única para recordar el centenario.

Los interesados en hacerse con una de estas camisetas ya pueden ponerse en contacto con el Galicia Gaiteira para conocer los detalles y formalizar la reserva.

"100 años de historia. Un siglo de orgullo. Un sentimiento que continúa". Con ese mensaje, el club presenta una equipación que mira al pasado para afrontar una nueva temporada sin olvidar sus raíces.