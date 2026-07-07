Mikel Merino, en su celebración por su gol.

Mikel Merino, en su celebración por su gol. REUTERS

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A Coruña instalará una pantalla gigante en María Pita para seguir en directo el España-Bélgica

El partido de cuartos de final del Mundial 2026 podrá seguirse este viernes en la plaza de María Pita, donde los aficionados volverán a reunirse para animar a La Roja

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A Coruña volverá a convertirse este viernes en un punto de encuentro para los aficionados al fútbol. El Concello instalará una pantalla gigante en la plaza de María Pita para seguir en directo el partido de cuartos de final del Mundial 2026 que enfrentará a España y Bélgica.

Los jugadores de España celebran el gol de Mikel Merino ante Portugal.

No será la primera vez que María Pita reúna a cientos de aficionados para animar a la selección española. La plaza ya acogió en 2023 una pantalla gigante durante el Mundial femenino, en el que España se proclamó campeona del mundo, y volverá ahora a convertirse en el epicentro del ambiente futbolero de la ciudad.

La selección española buscará un puesto en las semifinales después de superar a Portugal en un encuentro muy igualado que se resolvió en la tanda de penaltis. El choque frente a Bélgica comenzará a las 21:00 horas y podrá seguirse desde el centro de la ciudad.

El ganador del duelo entre España y Bélgica se enfrentará en semifinales al vencedor del partido entre Francia y Marruecos, en la lucha por un puesto en la final del Mundial.