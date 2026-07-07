Carlos de Lerma dirigirá al SD Compostela en su regreso a Segunda RFEF

La SD Compostela ha anunciado este martes a Carlos Tornedo López como su nuevo entrenador en 2ª RFEF. El extremeño, apodado 'El Puma', será el nuevo entrenador del club compostelano para la temporada 2026/27.

El Compostela estará liderado por un entrenador joven, con una dilatada trayectoria como jugador y que, en su debut en los banquillos, ha demostrado una gran capacidad de gestión y liderazgo.

Su salto a los banquillos se produjo en el Marbella FC, club en el que puso fin a su carrera como futbolista. En el conjunto andaluz permaneció una temporada y media como entrenador asistente y segundo técnico, formando parte del equipo que logró el ascenso a Primera Federación, antes de asumir el cargo de primer entrenador.

Bajo su dirección, destaca una histórica permanencia en Primera Federación, conseguida gracias a un excelente tramo final de la temporada 2024/25, en el que el equipo andaluz encadenó una racha muy positiva de resultados, especialmente como local, desplegando además un gran nivel de juego.

Con anterioridad, como futbolista, De Lerma desarrolló una extensa carrera de más de 20 años, en la que disputó más de 550 partidos oficiales repartidos entre 13 clubes. Formado en la cantera del Leganés, donde actuaba como mediocentro organizador, militó en equipos de Segunda División, Segunda División B y Tercera División.

Ahora asume con ilusión el reto de dirigir a la SD Compostela en una temporada marcada por el regreso del club a la Segunda Federación.