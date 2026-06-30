A Coruña repara el anillo de agua caliente sanitaria del Palacio de los Deportes de Riazor

El Concello da Coruña ha iniciado este martes las obras de reparación del anillo de agua caliente sanitaria (ACS) del Palacio de los Deportes de Riazor, una intervención dirigida a garantizar el correcto funcionamiento de esta infraestructura municipal y mejorar las condiciones de uso para los clubes y las personas usuarias.

Los trabajos incluyen la renovación integral de la red de tuberías de ACS y recirculación, así como la ejecución de un nuevo sistema de distribución más eficiente y adaptado a la normativa vigente. Además, se llevará a cabo la reposición de los elementos afectados por la actuación, como falsos techos y pavimentos, y se instalarán nuevos mecanismos que facilitarán el mantenimiento de la instalación.

El presupuesto total de la intervención asciende a 149.210,16 euros, IVA incluido, una inversión que permitirá optimizar el rendimiento de la instalación y garantizar unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas en un equipamiento deportivo de referencia en la ciudad.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, subrayó que "esta actuación es fundamental para asegurar el buen funcionamiento de una infraestructura muy utilizada, mejorando tanto la eficiencia de las instalaciones como la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía".

Con el objetivo de minimizar el impacto en el uso diario del Palacio de los Deportes por parte de las entidades deportivas, la actuación se ejecutará en dos fases diferenciadas, con un plazo estimado de un mes para cada una de ellas. En la primera fase se actuará en la mitad norte de la instalación, correspondiente a las puertas pares (2, 4, 6 y 8) y a la explanada exterior.

Posteriormente, en la segunda fase, los trabajos se centrarán en la mitad sur, en las puertas impares (1, 3, 5 y 7) y en la explanada interior. Durante la ejecución de cada fase será necesario el cierre completo de la zona correspondiente, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de los trabajos y la seguridad de las personas usuarias.

Esta intervención es clave para la mejora y el mantenimiento del Palacio de los Deportes de Riazor y da continuidad a las actuaciones recientes realizadas en la instalación, como la sustitución de su instalación eléctrica.

La actuación forma parte de la estrategia municipal de conservación y mejora de las instalaciones deportivas, reforzando el compromiso del Gobierno de Inés Rey con la modernización de los equipamientos públicos y con la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía.