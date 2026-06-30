El Consejo Gallego de Ingenieros presenta el VII Torneo CGES de golf en A Coruña

El Consejo Gallego de Ingenieros (CGES) ha presentado esta mañana en el Club de Golf de Xaz el VII Torneo CGES de Golf, una cita ya consolidada en el calendario deportivo gallego que se celebrará los días 11 y 12 de septiembre de 2026 en A Coruña.

El torneo tendrá lugar en el Club de Golf de Xaz, en Oleiros, y se disputará bajo la modalidad 18 hoyos stableford individual, con participación de socios, ingenieros e invitados, reforzando su carácter abierto y de encuentro profesional y social en torno al deporte.

La competición contará con un amplio respaldo empresarial, con patrocinadores principales como Mutuactivos, Calvo Joyeros, TAG Heuer, Brigantia Real State, Grand Azulmarino y MN Program, además de la colaboración de numerosas firmas del tejido empresarial gallego vinculadas a sectores como la automoción, la alimentación, la hostelería o la comunicación.

El torneo mantiene, además, su vertiente solidaria, ya que en esta edición colaborará con la Fundación Flora, que destinará lo recaudado al proyecto Down de la Fundación Amador de Castro. También se habilitará una cuenta solidaria para donaciones abiertas a participantes y público: ES18 2080 0060 0230 4004 4646.

Entre los premios destacados figuran un viaje al hotel Iberostar Sancti Petri ofrecido por Grand Azulmarino, un reloj TAG Heuer Connected Edition, entradas para el Mutua Madrid Open 2027, experiencias en bodegas y queserías gallegas, así como varios carros de golf eléctricos aportados por diferentes colaboradores.

Desde la organización subrayan que este torneo refuerza el compromiso del CGES con el deporte, la convivencia profesional y la acción social, consolidándose como una de las citas de golf amateur más destacadas de Galicia.