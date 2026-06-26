El Ural anuncia el fichaje de Dani Soriano como nuevo entrenador del Juvenil Preferente

El Ural Español CF ha anunciado el fichaje de Dani Soriano como nuevo entrenador de su Juvenil Preferente. El propio club coruñés hizo oficial su llegada a través de sus redes sociales, donde le dio la bienvenida como nuevo miembro de la familia verde.

Dani Soriano, hermano del futbolista del Dépor Mario Soriano, afrontará así una nueva etapa en los banquillos al frente de uno de los equipos juveniles del Ural. Su incorporación llega después de una temporada en la que el Juvenil B verde se quedó a las puertas del ascenso a Liga Nacional.

El nuevo técnico cuenta con pasado como futbolista en la cantera del Atlético de Madrid y también jugó en equipos como Azuqueca, Illescas, Club do Mar de Caión o Portazgo. Además, en el curso recién finalizado trabajó durante una etapa como nutricionista en el Andorra.

Con su llegada, el Ural refuerza la estructura de una cantera que viene de vivir una temporada destacada, marcada por el ascenso de su Juvenil A a División de Honor, la máxima categoría nacional juvenil.