El XXI Open Estrella Galicia de Pádel en A Coruña encara sus últimas horas de inscripción

A Coruña se prepara para acoger una nueva edición de uno de los eventos deportivos más multitudinarios del calendario gallego. El XXI Open Estrella Galicia de Pádel, organizado por el Real Club de Tenis Coruña, entra en sus últimas horas de inscripción y la organización recuerda que el plazo para formalizar la participación finalizará este miércoles 17 de junio a las 23:00 horas.

La competición volverá a reunir a cientos de jugadores y aficionados en una cita que se ha consolidado como una de las grandes referencias del pádel amateur en Galicia. El torneo contará con categorías masculinas y femeninas de distintos niveles, además de las pruebas para veteranos y veteranas mayores de 45 años.

Con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del campeonato, la organización ha establecido un límite de 800 participantes. Además, el número de parejas por categoría también estará restringido, por lo que desde el club recomiendan no esperar hasta el último momento para completar la inscripción.

En caso de agotarse las plazas disponibles, los interesados podrán apuntarse en una lista de espera.

Mucho más que una competición

A lo largo de sus veinte ediciones anteriores, el Open Estrella Galicia de Pádel se ha convertido en algo más que una cita deportiva. Las instalaciones del Real Club de Tenis Coruña se transforman durante varios días en un punto de encuentro para jugadores, familias y aficionados, combinando competición, ocio y un ambiente festivo que ha contribuido a consolidar el prestigio del torneo.

Los participantes optarán a los títulos de las diferentes categorías y podrán acceder también a diversos premios y sorteos de material deportivo previstos por la organización.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web oficial del torneo.