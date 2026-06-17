Ferrol impulsa un encuentro para intercambiar cromos del Mundial 2026 este fin de semana

El Ayuntamiento de Ferrol organizará este viernes y sábado una jornada abierta al público para que aficionados de todas las edades puedan intercambiar cromos del álbum oficial del Mundial de Fútbol 2026, una cita que busca reunir a coleccionistas y seguidores del torneo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

La iniciativa, promovida por la Concejalía de Juventud, tendrá lugar en el palco de música de la plaza de la Constitución. La primera sesión se desarrollará el viernes 19 de junio entre las 17:00 y las 20:00 horas, mientras que la segunda se celebrará el sábado 20 de junio de 11:30 a 13:30 horas.

Desde el Ayuntamiento destacan que la propuesta pretende fomentar la convivencia y el encuentro entre vecinos a través de una afición que reúne a personas de diferentes generaciones, convirtiendo el centro de la ciudad en un espacio para compartir experiencias relacionadas con el campeonato de fútbol más importante del mundo.

Además del intercambio de cromos, los participantes podrán inscribirse gratuitamente en un sorteo en el que se repartirán dos camisetas de la Selección Española y dos balones oficiales del Mundial 2026, con el objetivo de añadir un atractivo extra a esta convocatoria dirigida tanto a jóvenes como a adultos.