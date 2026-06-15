La comunidad senegalesa en A Coruña vive el Mundial 2026 como un reencuentro con los suyos

En A Coruña hay lugares que durante el Mundial se transforman en pequeños puntos de encuentro para comunidades llegadas de distintos rincones del planeta. Uno de ellos se encuentra en la calle Barcelona, donde el bar Mamá África se convierte cada vez que juega Senegal en una auténtica extensión del país africano.

Allí suele reunirse buena parte de la comunidad senegalesa residente en la ciudad para seguir los partidos, compartir emociones y vivir una competición que despierta pasiones a miles de kilómetros de casa. Entre quienes no suelen perderse ninguna cita está Elass, jugador de fútbol aficionado y uno de los muchos senegaleses que siguen con atención cada paso de su selección en el Mundial 2026.

"La gente suele reunirse en el bar Mamá África, que está en la calle Barcelona. Allí se junta mucha gente para ver los partidos", explica.

Aunque el fútbol ocupa una parte importante de la vida cotidiana de muchos de ellos, el Mundial eleva esa pasión a otro nivel. Los encuentros se convierten en una ocasión para reencontrarse con amigos, comentar la actualidad de la selección y compartir durante unas horas una experiencia colectiva que les conecta con sus raíces.

"Nosotros nos lo tomamos muy en serio. Siempre nos reunimos para verlo", comenta entre risas. "Es algo que no solemos perdernos".

La escena se repite cada vez que Senegal salta al terreno de juego. Horas antes del inicio del partido comienzan a llegar aficionados con camisetas de la selección, bufandas y banderas. Las conversaciones giran alrededor de los posibles resultados, de los jugadores más destacados y de las opciones del combinado africano en el torneo.

Para muchos de ellos, seguir el Mundial desde A Coruña es también una forma de mantener el vínculo con familiares y amigos que permanecen en Senegal. Los teléfonos móviles echan humo durante los partidos, con mensajes constantes, llamadas y comentarios compartidos en tiempo real.

"Cuando juega Senegal hablamos con la familia, con amigos que están allí y con gente que está en otros países. Todo el mundo está pendiente", explica Elass.

El fenómeno trasciende lo puramente deportivo. En una ciudad cada vez más diversa, el Mundial actúa como un elemento de unión entre personas que comparten origen, cultura y recuerdos comunes. Muchos llegaron a Galicia hace años en busca de oportunidades laborales o académicas y han encontrado en estos encuentros una manera de reforzar los lazos comunitarios.

La importancia del fútbol en Senegal ayuda a entender la intensidad con la que se vive la competición. El deporte rey ocupa un lugar central en la vida social del país y los éxitos de la selección son celebrados como auténticos acontecimientos nacionales. Por eso, cada victoria se disfruta también en A Coruña como si ocurriera a escasos metros de distancia.

Durante los partidos más importantes, el ambiente en Mamá África se llena de nervios, cánticos y celebraciones. Los goles provocan explosiones de alegría que se escuchan más allá de las paredes del local, mientras que las ocasiones falladas generan silencios tensos que duran apenas unos segundos antes de volver a la esperanza.

"Se vive con mucha emoción. Cuando juega tu país es diferente. Hay nervios, alegría, enfados... pasan muchas cosas durante noventa minutos", reconoce el jugador.