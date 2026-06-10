El Atlético Arteixo denuncia impagos y falta de transparencia tras cerrar una temporada histórica

El final de temporada del Club Atlético Arteixo ha quedado marcado por un duro comunicado en el que jugadores del primer equipo, técnicos de la base y trabajadores de la entidad denuncian impagos, retrasos salariales y falta de información por parte de la directiva, tras un curso en el que el conjunto rojiblanco firmó una de las mejores campañas de su historia reciente.

Esta situación ha sido notificada ya a la comisión mixta formada por AFE y la RFEF, por lo que será tratada en las reuniones de final de temporada. La denuncia se formuló con anterioridad al 4 de junio, fecha límite de recepción de las reclamaciones de esta división de las cantidades pendientes hasta mayo. El club podrá alegar entre los días 9 y 16 de junio, mientras que la reunión de la comisión tendrá lugar del 22 al 24 de junio, según la circular 72 de la RFEF. Hasta el 29 de junio a las 12:00 se podrá ejecutar el abono directo a los jugadores a través de su representación, si la hubiere, de las deudas reconocidas en las comisiones mixtas o acreditar la transferencia bancaria, y hasta el 30 de junio a las 12:00 se podrá ejecutar el abono mediante Orden de Movimiento de Fondos.

Con respecto a las cantidades pendientes de junio y conceptos extraordinarios como primas, la fecha para denunciar comprende del 1 al 3 de julio. Del 7 al 15 de ese mes se podrán presentar alegaciones, y del 20 al 22 se celebrarán las reuniones de comisión. El abono directo a los jugadores se podrá hacer hasta el 30 de julio a las 12:00 y el abono mediante Orden de Movimientos de Fondos tiene como fecha límite el 31 de julio a las 12:00.

El nuevo Reglamento de Competiciones de la RFEF establece, en su artículo 26, punto 2, que las consecuencias del impago en Tercera Federación serán la suspensión del servicio federativo, no tramitándose con ello las licencias para poder competir.

Un año mágico basado en "el poder de la amistad"

El equipo cerró la competición como tercer clasificado del Grupo 1 de Tercera Federación, superando en el playoff autonómico al Estradense y cayendo posteriormente en la eliminatoria decisiva ante el SD Compostela, quedándose a las puertas de pelear en la fase nacional por el ascenso a Segunda Federación.

Durante la temporada, el vestuario acuñó el lema del "poder de la amistad" para explicar su gran rendimiento colectivo. En este contexto, y ya con la salida del entrenador Alejandro Expósito “Posi”, comunicada recientemente de mutuo acuerdo con el club, los integrantes de la entidad han decidido hacer pública su situación en una publicación en redes sociales compartida de forma casi unánime por los futbolistas. Algunos de ellos han publicado también textos de despedida de la entidad arteixana.

La entidad ha declinado de momento hacer valoraciones al respecto.

Comunicado íntegro

Los integrantes del primer equipo del Club Atlético Arteixo (Tercera Federación, Grupo 1), junto con los entrenadores de la base y trabajadores/as de la entidad, queremos manifestar públicamente nuestra profunda preocupación por la situación que venimos atravesando desde hace meses debido a los continuos retrasos e impagos de los salarios comprometidos por el club.

A esta problemática económica se suma la falta de transparencia y comunicación por parte de la directiva. A pesar de las diferentes conversaciones mantenidas, iniciadas en su totalidad por los propios jugadores y trabajadores, en ningún momento se nos ha trasladado información clara sobre la situación real de la entidad ni se han planteado soluciones concretas para afrontar los problemas existentes.

En la actualidad, el club adeuda tres mensualidades a los integrantes del primer equipo y dos meses de mensualidades a entrenadores y trabajadores de la entidad. Esta situación no es puntual, sino que se viene repitiendo durante las últimas temporadas, agravándose progresivamente y generando una creciente incertidumbre tanto a nivel profesional como personal.

Pese a estas circunstancias, el primer equipo ha seguido compitiendo con el máximo compromiso, profesionalidad y respeto hacia el club, luchando hasta el final por el objetivo del ascenso a Segunda Federación. Del mismo modo, se ha optado por no hacer pública esta situación hasta ahora para no perjudicar el rendimiento deportivo del equipo ni desviar la atención del trabajo realizado durante toda la temporada.

Consideramos que ha llegado el momento de trasladar esta realidad de forma pública y transparente, en defensa de los intereses de los jugadores, entrenadores y trabajadores, con el deseo de que se adopten las medidas necesarias para resolver una situación que afecta gravemente al presente y futuro de la entidad. Nuestro único objetivo es contribuir a que el Club Atlético Arteixo pueda superar esta situación y garantizar que siga siendo un espacio donde cientos de niños, niñas y jóvenes puedan disfrutar, formarse y crecer a través del fútbol y de los valores que representa el deporte.

Por último, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los jugadores y jugadoras de la base, a sus familias, a los entrenadores, a la afición y, en general, a todo el pueblo de Arteixo por el apoyo, el cariño, la comprensión y la confianza que nos han trasladado durante todo este tiempo. En momentos tan difíciles como este, su respaldo nos reafirma en la necesidad de defender el futuro del club y de trabajar para que el Atlético Arteixo recupere la estabilidad y la transparencia que merece.