El tenis de otra época conquista A Coruña en una edición récord del Torneo Mazda Resnova Clásico Raqueta de Madera

El Real Club de Tenis Coruña vivió este fin de semana una doble celebración con la disputa del III Torneo Mazda Resnova Clásico Raqueta de Madera, una cita que coincidió además con el 60 aniversario de la entidad y que volvió a convertir sus instalaciones en un punto de encuentro para los amantes del tenis más tradicional.

La tercera edición confirmó el crecimiento de un torneo que en apenas tres años se ha consolidado como una de las principales referencias nacionales de esta modalidad. Si en la primera edición participaron 64 jugadores, en esta ocasión fueron 130 los inscritos, procedentes de distintas generaciones y nacionalidades, en un evento que trasciende el ámbito competitivo para convertirse en una auténtica celebración de la historia de este deporte.

En el apartado deportivo, el triunfo fue para el equipo Vitas Gerulaitis, integrado por Alejandro y Óscar Vizoso, Ricardo Álvarez, Luis Fernández Oro, Bruno Otero, Ton Pernas y Luis Baldomir, que se impuso en la final al equipo Jimmy Connors, formado por José Ignacio Fernández Molina, José López Castro, Pedro López Castro, Rodrigo Rodríguez, Pablo Tallón, José Manuel Méndez y Juan López Borrás.

En el cuadro de consolación, el equipo René Lacoste, compuesto por Lorenzo Sánchez de Movellán, Santiago Sánchez de Movellán, Luis Urquijo Zamora, Andrés Fuentes, Antonio López Perales, Quique Ponte y Fran Canabal, se llevó la victoria tras derrotar por 4-1 al conjunto Suzanne Lenglen.

Por su parte, el premio a la Mejor Vestimenta Vintage fue para el equipo femenino Chris Evert, integrado por Slavyanka Borislavova, Ángeles Lozano, Carmen Ferreira, Estíbaliz Pereira, Claudia Sánchez de Movellán, Matilde Masó, Mónica Gil Solano y Chus Costas.

Sesenta años de historia en imágenes

Más allá de las pistas, el 60 aniversario del Real Club de Tenis Coruña estuvo muy presente durante todo el fin de semana. El club inauguró la exposición fotográfica "60x60", formada por 60 imágenes que repasan seis décadas de historia de la entidad y recuerdan el paso por sus instalaciones de algunas de las grandes figuras del tenis nacional e internacional.

Entre ellas aparecen nombres como Manuel Santana, Nicola Pietrangeli, Ilie Năstase, Manuel Orantes, José Higueras, Carlos Moyá, Álex Corretja o Roger Federer, protagonistas de una trayectoria que forma parte del patrimonio deportivo de la ciudad.

La jornada del sábado también dejó espacio para el recuerdo con una charla-coloquio protagonizada por Alfonso Fojo González, último fundador vivo del club y doble campeón gallego, y por Luis Fernández Oro.

Ambos repasaron la evolución del tenis coruñés a través de fotografías y vídeos de archivo, en una conversación cargada de anécdotas y recuerdos que permitió a los asistentes acercarse a la historia del club contada por algunos de sus protagonistas.

El respaldo de Mazda Resnova Motor como patrocinador principal, junto al copatrocinio de Joyería Jael y Quincemil y la colaboración de Bodegas Val Miñor y Cafés Veracruz, ha sido clave para impulsar una cita que, en apenas tres ediciones, ha logrado recuperar la estética y el espíritu de una época irrepetible del tenis y contribuir a preservar una parte esencial de su legado.