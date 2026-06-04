La Selección Española ya está en A Coruña: los jugadores son recibidos entre aplausos por la afición

La Selección Española de Fútbol ya está en A Coruña. Los jugadores llegaron este mediodía al Hotel Attica21 de Matogrande, donde más de un centenar de seguidores los esperaba con los brazos abiertos.

El avión en el que viajaban finalmente llegó alrededor de las 13:30 al aeropuerto de Alvedro, con una media hora de retraso. Pero eso no supuso ningún problema para la afición. Estos se montaron rápido al autobús y pusieron rumbo a Matogrande. Los nervios se empezaron a sentir entre el público cuando el vehículo de color rojo se vio a lo lejos.

Aparcaron frente al hotel y empezaron a bajar uno a uno. Primero el entrenador, Luis de la Fuente, que fue recibido con gritos de "Presi". Siguieron bajando jugadores recibidos entre aplausos.

Laporte, Ferran, Yeremi Pino, Eric García, entre otros. Muchos esperaron a que sus compañeros cogieran las maletas para entrar al hotel todos juntos, saludando a los fans.

Otros como Cucurella, Mikel Merino o Dani Olmo se pararon un rato a firmar autógrafos. Igual el gallego Borja Iglesias. El delantero del Celta no dudó en fotografiarse con aquellos niños que le pedían a su ídolo un recuerdo para toda la vida.

Lamine Yamal y Nico Williams por su parte entraron como una bala. Apenas se les vio llegar. Ambos fueron directos al hotel aunque mandaron una sonrisa a todos aquellos que gritaban su nombre.

El equipo ya está en el hotel a tan solo unas horas del amistoso España-Irak. Aunque se les puede ver tranquilos, este mismo viernes saldrán de A Coruña rumbo a Santiago, donde cogerán un vuelo directo al Mundial.

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