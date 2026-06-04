El regreso de España a Riazor: así fue la noche que acabó con un 5-0 a Islandia

La selección española masculina de fútbol dejó en el Estadio de Riazor una de esas noches que mezclan fútbol y celebración en su última visita. Fue en marzo de 2022, en un amistoso frente a la selección de Islandia, cuando el equipo dirigido por Luis Enrique convirtió el encuentro en un espectáculo que terminó con un contundente 5-0. Ahora será otro Luis, apellidado de la Fuente, el que tomará el relevo.

Aquel partido arrancó con una atmósfera eléctrica en las gradas, con la afición entregada desde el primer momento, en una clara muestra de la conexión entre la ciudad y la selección. España asumió el control desde el inicio, con un ritmo alto y una clara vocación ofensiva, aunque durante los primeros compases el gol se resistió pese a varias aproximaciones.

Con el paso de los minutos, el dominio fue encontrando premio. La selección logró abrir el marcador en la primera mitad, dando inicio a un tramo de eficacia que encarriló el partido antes del descanso. El equipo se mostró fluido en la circulación y encontró espacios ante un rival que apenas logró inquietar.

La segunda parte no bajó el nivel

Tras el paso por vestuarios, el guion no cambió. España mantuvo la intensidad y amplió la ventaja rápidamente, desatando el entusiasmo de un Riazor completamente volcado, que acompañó cada acción con cánticos, olas y momentos de celebración colectiva. El encuentro se convirtió en un monólogo ofensivo que fue elevando el marcador hasta el definitivo 5-0.

Uno de los aspectos más destacados de la noche fue la participación de varios futbolistas que aprovecharon la oportunidad para reivindicarse, así como la aparición de jóvenes talentos que despertaron la ilusión del público. La grada incluso llegó a reclamar la entrada de algunos de los jugadores más esperados, en una comunión total entre equipo y aficionados.

Más allá del resultado, la cita confirmó el tirón del fútbol internacional en A Coruña. Riazor respondió con una gran entrada y un ambiente que reforzó la imagen de la ciudad como sede capaz de acoger grandes eventos deportivos, dejando una sensación muy positiva tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Aquella goleada quedó como la última imagen de la selección masculina en el estadio coruñés hasta la fecha: una noche redonda, de fútbol vistoso y celebración compartida que todavía permanece en la memoria de la afición. Morata y Sarabia en dos ocasiones, y Yeremy, anotaron aquellos goles que hicieron vibrar a la ciudad de las más de 30.000 almas en Riazor.

España estará menos de un día en A Coruña

La selección estará menos de 24 horas en la ciudad herculina. Tras concentrarse el pasado fin de semana, el equipo se ha ejercitado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde ha tenido lugar también la rueda de prensa oficial de Luis de la Fuente y Borja Iglesias. España se desplazará a las 12:00, desde Madrid hasta el aeropuerto de Alvedro. El hotel de concentración será el Attica 21, en Matogrande, donde tienen previsto llegar sobre las 13:30.

Tras hacer noche en el hotel al término del partido, el viernes a las 10:00 partirán desde el aeropuerto de Lavacolla-Rosalía de Castro, situado en Santiago de Compostela, hacia Nashville. Allí enlazarán a las 13:30 hora local con un vuelo que les llevará a Chattanooga.

Fan Zone y Fan Walk

La Real Federación Española de Fútbol activará esta tarde, por segundo día consecutivo, la Fan Zone ubicada en María Pita. Estará disponible entre las 11:00 y las 20.00, de forma gratuita. Habrá actividades para todas las edades, entre ellas un campito de fútbol 3x3, el museo de la Selección, la tienda oficial, un escenario con sorteos y animación continua, además de múltiples propuestas impulsadas por los patrocinadores de la RFEF.

Del mismo modo, tendrá lugar una Fan Walk a Riazor, una caminata de aficionados que unirá la Plaza de María Pita con el estadio coruñés para recibir juntos a la Selección a su llegada al encuentro, a disputar a las 21:00 horas.

La iniciativa partirá a las 18:15 horas desde la plaza de María Pita y permitirá acompañar al equipo de todos en un ambiente festivo y familiar, con charanga, banderas y miles de seguidores recorriendo algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad antes de llegar a las inmediaciones de Riazor.

Además, se sorteará una camiseta oficial de la Selección Fan Experience entre todas aquellas personas que compartan una fotografía del recorrido en redes sociales con los hashtags #FanWalkARiazor y #Sefutbol

Tampoco faltará la música tradicional gallega, que pondrá también su sello a una jornada cargada de emoción. Así, durante la comida oficial actuará el Grupo de Gaiteros de la Agrupación Cultural Xacarandaina, mientras que la recepción de los jugadores en el hotel contará con la participación de la Banda de Gaitas Agarimo de Catabois. Ya en el feudo del RC Deportivo, la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense será la encargada de interpretar el himno de España antes del encuentro