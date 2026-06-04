Luis de la Fuente y sus elogios a Riazor: “Se ha realizado un grandísimo trabajo”

El seleccionador nacional Luis de la Fuente fue preguntado en rueda de prensa sobre la preocupación que le generaba el posible mal estado del césped de Riazor tras las celebraciones del pasado fin de semana. El técnico fue claro y huyó de polémicas: “Las noticias que tengo sobre el estado de Riazor es que están realizando un grandísimo trabajo día y noche y cuando digo día y noche hablo de manera literal”.

La expedición española aterrizará este mismo jueves en A Coruña y los jugadores descansarán en el hotel Attica 21 de Matogrande antes de desplazarse a Riazor. De la Fuente insistió en su certeza de que el campo estará perfecto: “Están metiendo muchas horas para que el estadio esté en perfectas condiciones. Nos han enviado fotografías e imágenes y el campo presenta un aspecto fantástico. Hay muy buenos profesionales dejándose la vida en que esté así”.



Este será el último encuentro que el equipo afronte en la Península Ibérica. Mañana mismo la expedición viajará a EEUU y ya quedará concentrada para un Mundial en el que España parte con opciones de salir campeón.