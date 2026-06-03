A Coruña se prepara para otro fin de semana que puede ser histórico con Básquet Coruña y Liceo

El deporte coruñés saca músculo y atraviesa un momento fantástico. Con la resaca del Dépor todavía muy presente en la ciudad, otros dos equipos herculinos aspiran a la gloria y afrontan un fin de semana decisivo.

Básquet Coruña tiene por delante el reto de regresar a la ACB un año después de su descenso. El equipo naranja completó una fase regular espectacular pero los duelos perdidos ante Obradoiro le impidieron lograr el ascenso directo.

Tras vencer a Menorca por 3-1 en cuartos afronta ya el fin de semana decisivo con una Final Four que se disputa en el Coliseum de A Coruña. El camino al ascenso se prevé duro y complicado porque los coruñeses deberán enfrentarse en semifinales a Palencia el sábado. Si ganan jugarán la final el domingo ante el ganador del Estudiantes - Oviedo.

La afición coruñesa prepara un gran recibimiento a los suyos y se espera un gran ambiente en el Coliseum.

El Liceo a un paso de la final

Antes de todo eso el Liceo quiere clasificarse por la vía rápida para la final del título de OK Liga. Los coruñeses se miden a Calafell el viernes a las 20:30 horas. En caso de ganar obtendrían el billete para la final. En caso de perder afrontarían el cuarto el domingo en pista de Calafell. Si el conjunto liceísta es capaz de vencer en uno de esos dos encuentros sellará su pase a la final. En caso de perder la eliminatoria regresaría a Galicia el próximo fin de semana.