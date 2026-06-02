Agotadas las entradas para el España-Irak de este jueves en A Coruña

El partido de la Selección Española de Fútbol ante Irak en Riazor llenará el estadio coruñés. La Real Federación Española de Fútbol ha colgado el cartel de no hay billetes para la totalidad de las gradas que se pusieron a la venta hace unas semanas.

Así, los cerca de 32.000 asientos del estadio herculino contarán con un ocupante. El ente federativo ha puesto a la venta los billetes para las gradas de Marathon superior e inferior, Pabellón superior e inferior, Preferencia superior e inferior, Tribuna superior e inferior, así como para el córner destinado a aficiones visitantes en la curva de Pabellón.

Tan solo se comercializan, a esta hora, las entradas para la zona VIP Azul, de acceso a través del nuevo museo, y a un coste de 156 euros por cada acceso. Su homóloga, la dourada, también ha colgado el cartel de no hay entradas disponibles.