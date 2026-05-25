Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

Hay fines de semana que salen a la perfección y este que dejamos atrás es un claro ejemplo. Las victorias de Deportivo, Básquet Coruña y Liceo provocan que miles de coruñeses salgan este lunes a la calle con una sonrisa de oreja a oreja.

El Deportivo logró el ascenso a Primera División tras vencer por cero goles a dos al Valladolid. Un doblete de Nsongo Bil decantó un partido que pronto se puso de cara. Los coruñeses son ahora segundos y podrían acabar en primera posición si vencen a Las Palmas y el Racing pierde con el Cádiz.

Básquet Coruña selló su pase a la Final Four tras vencer a Menorca en el cuarto partido de la eliminatoria por 76 a 87. Los coruñeses habían perdido el tercer encuentro de la serie el viernes pero ayer domingo no dieron opción a su rival y pelearán por ascender a la Liga ACB. La Final Four se disputará en el Coliseum de A Coruña el fin de semana del 6-7 de junio. El sábado será la semifinal ante Palencia y en caso de ganar jugarían la final el domingo ante el ganador del duelo entre Estudiantes y Oviedo.

También selló su clasificación para la siguiente ronda del playoff por el título el Liceo. Los coruñeses vencieron el sábado en la pista de Lleida por dos goles a cuatro. El viernes arrancará la semifinal ante el vencedor de la eliminatoria entre Reus y Calafell que se la jugarán en el tercer partido.