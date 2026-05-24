A Coruña se vuelca contra el cáncer con una multitudinaria marea solidaria

Las calles de A Coruña vivieron este domingo una de esas citas capaces de unir deporte, emoción y compromiso social. La ciudad respondió de forma masiva a la convocatoria solidaria organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer, reuniendo a miles de personas en una caminata que volvió a teñir de verde buena parte del centro urbano.

Desde primera hora, la zona de la Marina se convirtió en un ir y venir constante de familias, grupos de amigos y participantes llegados de distintos puntos del área metropolitana. El ambiente, marcado por la música y la animación, fue creciendo a medida que avanzaba la mañana hasta conformar una imagen ya habitual en el calendario solidario coruñés.

La marcha, convertida ya en una tradición para la ciudad, tuvo un marcado carácter simbólico. Muchos asistentes quisieron dedicar su participación a personas cercanas que han atravesado la enfermedad, dejando mensajes de recuerdo, cariño y esperanza que acompañaron cada tramo del recorrido.

Antes de comenzar, los participantes compartieron una sesión de activación física que sirvió para calentar motores y dar el pistoletazo de salida a una mañana cargada de energía. Después, el recorrido avanzó acompañado por percusión, música en directo y diferentes propuestas de entretenimiento que animaron cada punto del trayecto.

Los más pequeños también tuvieron un protagonismo especial gracias a espacios de juego, actividades infantiles y la presencia de personajes muy conocidos entre el público familiar.

La jornada mantuvo así un tono festivo y cercano, pensado para que personas de todas las edades pudiesen formar parte de la iniciativa. El broche final llegó con una sesión colectiva de baile que puso el cierre a varias horas de convivencia y solidaridad.