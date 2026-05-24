A Coruña corona a Alegna González y Shengji Shi en una nueva exhibición mundial de marcha

A Coruña volvió a convertirse este sábado en capital mundial de la marcha atlética con la celebración de la trigésimo novena edición del Gran Premio Internacional de Marcha Los Cantones-Trofeo Sergio Vázquez, una cita ya consolidada entre las más relevantes del calendario internacional y que reunió en el circuito urbano de La Marina a algunas de las grandes figuras de esta especialidad.

La jornada, marcada por un gran ambiente en las calles y una notable respuesta del público, dejó una nueva imagen de la ciudad volcada con uno de sus eventos deportivos más emblemáticos. Miles de espectadores siguieron en directo una competición de máximo nivel, confirmando una vez más el prestigio organizativo de una prueba integrada en el World Race Walking Tour de World Athletics.

En la categoría masculina de medio maratón, el triunfo fue para el atleta chino Shengji Shi, que firmó una actuación muy sólida para cruzar la meta con un tiempo de 1:23:23. El podio lo completaron sus compatriotas Chenjie Li y el japonés Keisuke Hara.

En la prueba femenina, la victoria fue para la mexicana Alegna González, que se impuso tras una carrera muy exigente con un registro de 1:32:24. La italiana Sofía Fiorini finalizó en segunda posición, mientras que la española María Pérez cerró el podio después de mantenerse en la pelea hasta el tramo decisivo.

Presencia gallega

La presencia gallega volvió a ser uno de los focos de atención del día, con actuaciones destacadas de Antía Chamosa y Daniel Chamosa, además de otros nombres propios como Icía Ares, Nico Collazo y el campeón mundial Juan Manuel Morales del Castillo, que reforzaron el nivel competitivo de una edición especialmente exigente.